Gianni Infantino rencontre le nouveau président de la Fédération Malgache de Football

Les deux présidents ont parlé de football féminin et de FIFA Forward

Gianni Infantino a rencontré Alfred Randriamanampisoa, récemment élu à la tête de la Fédération Malgache de Football, qui a expliqué comment il souhaitait développer le football dans son pays. Lors de ces échanges fructueux, qui se sont tenus dans les bureaux de la FIFA à Paris, les deux dirigeants ont évoqué l’importance d’avoir des terrains de qualité pour pouvoir développer le football, le football féminin et le soutien du programme Forward de la FIFA. "J’ai rencontré Alfred Randriamanampisoa, le président de la Fédération Malgache de Football, à Paris afin d’évoquer les différentes facettes du développement du football, notamment les questions de gouvernance, de direction et d’infrastructure", a déclaré Gianni Infantino. "J’en ai également profité pour féliciter le président pour sa récente élection. Je lui ai souhaité le meilleur pour son mandat à la tête de la fédération malgache, et je lui ai assuré qu’il pourrait compter sur le plein soutien de la FIFA, dont l’objectif est de rendre le football véritablement mondial."