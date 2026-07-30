Selon Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise, dont la création est actuellement à l'étude, permettrait d'accroître la valeur commerciale des compétitions de la FIFA

La filiale favoriserait le développement du football, ce qui se traduirait par davantage de terrains, des équipes nationales plus performantes, de nouvelles opportunités pour les jeunes talents et un

investissement accru dans le football féminin à l'échelle mondiale. Cette proposition est une « opportunité, et non une obligation », explique le Président de la FIFA

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, affirme que la création de la filiale FIFA Forward Enterprise constituerait une occasion en or d’accélérer considérablement le développement du football à travers le monde.

Tout en soulignant que ce projet demeure à ce stade en phase de consultation et qu’aucune décision n'a été arrêtée, M. Infantino précise que cette initiative se traduirait par une augmentation des investissements destinés à améliorer la qualité des terrains de football, à renforcer les équipes nationales et à offrir davantage d'opportunités aux jeunes joueurs et joueuses du monde entier souhaitant poursuivre une carrière dans ce sport.

Le Président de la FIFA explique aux associations membres que la nouvelle filiale FIFA Forward Enterprise constituerait une « occasion en or » d’accélérer le développement du football 02:50

Conformément à son mandat, l’administration de la FIFA étudie la possibilité de regrouper les droits commerciaux de la FIFA – qui couvrent la diffusion, le sponsoring, les licences, la billetterie, l’hospitalité et les nouvelles initiatives – avec la gestion opérationnelle des compétitions de la FIFA, par le biais de la création de FIFA Forward Enterprise.

Si ce projet est approuvé, les financements alloués au titre du programme Forward de la FIFA passeraient de USD 8 millions par association membre pour le cycle 2023-2026 à USD 20 millions pour la période 2027-2030, soit une enveloppe totale de plus de USD 4 milliards pour l'ensemble des 211 associations membres grâce aux recettes commerciales supplémentaires que cette nouvelle filiale devrait générer. Chaque association membre aurait également la possibilité de bénéficier d'une aide supplémentaire de USD 20 millions dans le cadre du programme Fast Forward de la FIFA, ce qui porterait le montant total potentiel des fonds versés à USD 40 millions pour chaque association membre pour le cycle 2027-2030.

« FIFA Forward Enterprise se chargerait simplement d’organiser et de commercialiser l'ensemble des compétitions appartenant à la FIFA, ainsi que de gérer les partenariats, les droits de diffusion, l'attribution de licences et les nouvelles initiatives, dans l'intérêt des 211 associations membres de la FIFA ; ce faisant, elle permettrait de générer des revenus commerciaux jusqu’alors inaccessibles » explique M. Infantino au sujet de cette proposition.

« Une augmentation des revenus reversés aux associations membres se traduirait par davantage d'investissements destinés à améliorer la qualité des terrains, renforcer les équipes nationales et multiplier les parcours proposés aux jeunes joueurs et joueuses partout dans le monde. »

Le Président de la FIFA souligne que ce projet ne pourra être mis en œuvre qu'avec l'accord des associations membres. « Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'un processus démocratique – un processus de consultation – et, surtout, il s'agit d'une opportunité et non d'une obligation ; comme je l'ai déjà dit, elle marque le coup d’envoi du processus de consultation », poursuit-il. « Si, et seulement si, ce projet est approuvé par la majorité de nos 211 associations membres et par le Conseil de la FIFA, cette filiale, détenue et contrôlée par l’instance dirigeante, aura pour but de consolider les activités commerciales et opérationnelles de la FIFA. »

Concrètement, la phase de consultation concernant FIFA Forward Enterprise a débuté le mardi 28 juillet 2026 et se poursuivra au cours des sept prochaines semaines. M. Infantino a invité les 211 associations membres de la FIFA à faire part de leurs éventuelles questions et suggestions tout au long de cette période, avant qu'elles ne soient appelées à se prononcer démocratiquement sur la possibilité de donner suite à cette proposition.

Les revenus générés par la FIFA ont connu une croissance exponentielle au cours des dix années de présidence de M. Infantino et, en mars 2026, le Conseil de la FIFA a approuvé à l'unanimité le Rapport annuel de la FIFA 2025, qui prévoit notamment des revenus record de USD 14 milliards pour la période 2027-2030. Cependant, le Président de la FIFA révèle l’existence d'un potentiel encore loin d'être pleinement exploité.

“Too little of football’s growing commercial value reaches the parts of the game that need it most. Capturing that value requires additional expertise, additional insight, distinct from governing and developing the sport. It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally,” he said.

The creation of FFE would be the next logical step in the transformation of FIFA which began when Mr Infantino was elected in February 2016, and has already provided MAs with more playing opportunities and record levels of investment.

“Our job is to make sure that the rest of the football world is not left behind and grows with it. There is a real commercial value in our game that we are not yet capturing, and unlocking it needs a focused, dedicated business,” the FIFA President said.

« Une part trop faible de la valeur commerciale croissante du football revient aux secteurs de ce sport qui en ont le plus besoin. » Pour tirer pleinement parti de ce potentiel, il est essentiel de disposer d'une vision et d'une expertise distinctes de celles requises pour la gestion et le développement de ce sport. « Il s'agit d’une occasion en or d'accélérer considérablement le développement de notre sport à l'échelle mondiale », ajoute M. Infantino.

La création de FIFA Football Enterprise constituerait la prochaine étape logique dans la transformation de la FIFA, entamée depuis l'élection de M. Infantino en février 2016, qui a déjà permis aux associations membres de bénéficier d'un nombre accru d'opportunités sur le plan sportif et d'investissements sans précédent.

« Notre mission est de veiller à ce que le reste du monde ne soit pas laissé pour compte et que le football puisse s'y développer au même rythme. Notre sport renferme un réel potentiel commercial dont nous ne tirons pas encore pleinement parti, et dont l'exploitation nécessite une structure commerciale dédiée », continue le Président de la FIFA.