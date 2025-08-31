Le président de la FIFA a affirmé que les supporters « seront chaleureusement accueillis » lors de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et que les procédures d’immigration se dérouleront « de manière fluide »

« Ceux qui se qualifieront pourront venir avec leurs supporters », a déclaré Gianni Infantino aux médias africains en référence à la Coupe du Monde de la FIFA™ de l'année prochaine

Le président de la FIFA souligne également la nécessité de « trouver le juste équilibre » afin de garantir une quantité optimale de football disputé à l’échelle mondiale

Il salue la contribution des compétitions zonales au développement du jeu avant la finale du Championnat d'Afrique des Nations 2024 à Nairobi, au Kenya

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que « les fans du monde entier seront les bienvenus » lorsqu'ils assisteront à la Coupe du Monde de la FIFA 26™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis l'année prochaine.

Plus de six millions de fans sont attendus pour les 104 matchs du tournoi, qui sera le plus grand jamais organisé dans l'histoire presque centenaire de la compétition. M. Infantino, qui a rencontré plus tôt cette semaine la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, a expliqué que la FIFA travaillait en collaboration avec les gouvernements des pays coorganisateurs afin de garantir que tous les supporters souhaitant assister au tournoi puissent le faire.

CHAN 2024 - Conférence de Presse Previous 01 / 04 FIFA President Gianni Infantino took part in a press conference following a meeting of the 54 CAF member association Presidents in Nairobi, Kenya. 02 / 04 “Those that qualify will be able to come with their fans,” Gianni Infantino tells African media referring to next year’s FIFA World Cup™ 03 / 04 The FIFA President also highlights the need to “find the right balance” to ensure the optimal amount of football is being played globally 04 / 04 He praised the contribution of zonal competitions to the game’s development ahead of the African Nations Championship 2024 final in Nairobi, Kenya. Next

« Je pense qu’il est important de clarifier cela. Il existe beaucoup d’idées reçues. Tout le monde sera le bienvenu au Canada, au Mexique et aux États-Unis pour la Coupe du Monde de la FIFA l’année prochaine. C’est précisément pour cela que nous travaillons », a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse faisant suite à une réunion des 54 présidents des associations membres de la CAF à Nairobi, au Kenya.

« Lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cette année, nous avons eu des supporters venant (aux États-Unis) de 164 pays différents sans, bien sûr, aucun problème. Il y a évidemment un processus à suivre pour obtenir des visas, etc. Ce processus sera fluide, il garantira que ceux qui se qualifieront pourront venir avec leurs supporters.

Avec 11 des 16 villes hôtes situées aux États-Unis, la majorité des visiteurs étrangers prévoira d’assister aux matchs dans les stades américains. M. Infantino, qui a rencontré le président Donald J. Trump à plusieurs reprises, a déclaré qu'une coordination était en cours avec les autorités américaines pour simplifier les procédures d'immigration des supporters.

« Nous devons travailler là-dessus pour les améliorer et les simplifier, mais il y a certainement un engagement du gouvernement des États-Unis pour s’assurer que le processus se déroule sans heurts, afin que les fans du monde entier soient les bienvenus », a-t-il ajouté.

Outre les trois co-organisateurs, 10 pays ont déjà décroché leur place pour le tournoi final, mais aucun pays africain ne l'a encore fait. Quarante-et-une des 54 associations membres africaines de la FIFA n’ont jamais participé à une Coupe du Monde de la FIFA. L’augmentation du nombre d’équipes participantes, passant de 32 à 48, ainsi que l’attribution à l’Afrique de neuf places garanties et d’un maximum de dix, offre à de nombreux pays une occasion unique de prendre part à cet événement mondial.

M. Infantino a déclaré que cette innovation avait également été mise en place pour garantir que le tournoi, qui devrait mobiliser environ six milliards de personnes dans le monde, ait un impact bien au-delà du terrain.

« Nous voulons unir le monde et nous le ferons l’année prochaine », a expliqué le président de la FIFA. « Le monde a besoin d’occasions d’unité, de rassembler les équipes, de rapprocher les gens, de réunir les supporters. Nous attendons des millions de fans aux États-Unis, au Canada et au Mexique l’année prochaine. Nous voulons que ce soit une fête et tout le monde s’engage à son bon déroulement. Alors encore une fois, tout le monde sera le bienvenu, soyez positif et vous verrez que ce sera une grande, grande célébration de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée. »

Nous voulons unir le monde et nous le ferons l’année prochaine Gianni Infantino Président de la FIFA

L’expansion de la Coupe du Monde de la FIFA s’inscrit dans les objectifs stratégiques de la FIFA pour le football mondial 2023-2027, visant à offrir davantage d’opportunités aux 211 associations membres de la FIFA de voir leurs équipes nationales évoluer sur la scène mondiale.

D’autres tournois de jeunes de la FIFA, tels que la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, ont été élargis et sont également devenus des événements annuels, tandis que d’autres, tels que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™,la Coupe des Champions féminine de la FIFA (à partir de 2026) et la Coupe du monde des clubs féminine de la FIFA (à partir de 2028), offrent de nouvelles opportunités aux équipes de clubs de rivaliser avec leurs pairs au-delà de leur propre pays et de leur continent.

Interrogé sur la quantité de football de haut niveau, M. Infantino a déclaré qu'un dialogue et une analyse minutieuse pays par pays et région par région étaient nécessaires pour garantir un calendrier optimal des matches.

« Nous devons toujours trouver le juste équilibre entre mobiliser le monde entier – ou tout le continent lorsqu’il s’agit de l’Afrique – et faire quelque chose uniquement pour l’élite ou pour tous », a déclaré le président de la FIFA, soulignant que, bien qu’il n’y ait que quatre clubs africains à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, pas moins de 19 nationalités africaines différentes étaient représentées par les joueurs au sein des 32 équipes participantes.

« Cela a ouvert de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour les joueurs, et nous discutons bien sûr toujours avec toutes les parties prenantes – les ligues, les clubs, les associations, etc. – pour nous réunir et trouver vraiment quel est le bon équilibre, ce qui a le plus de sens », a-t-il ajouté. « Nous constatons que les stades sont pleins, surtout lorsque les équipes locales jouent, et il y a beaucoup d’enthousiasme et d’engagement. Et peut-être que pour certains joueurs ou certaines équipes ou certains pays, parfois il y a trop de football, dans d'autres il n'y en a pas assez. Et ceux qui disent qu’il n’y a pas assez de football représentent en réalité la majorité des cas et des situations ? Nous devons donc aborder tout cela et essayer de trouver le bon équilibre. »

M. Infantino a également souligné le rôle joué par la FIFA dans le développement du football grâce à des investissements directs, notamment via FIFA Forward, qui finance des projets sur mesure inspirés des besoins et des ambitions de chaque association membre (AM). Désormais dans sa troisième phase, le programme FIFA Forward peut fournir jusqu'à 8 millions de dollars à chaque AM entre 2023 et 2026, soit sept fois le montant reçu par rapport au cycle 2011-2014.

« Nous investissons davantage en termes de revenus que nous générons dans le football au Kenya et dans toute l’Afrique. Et une chose que nous avons tendance à oublier en Afrique, comme dans d’autres parties du monde, c’est que dans les prochaines semaines, vous assisterez à des matchs importants, qualificatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA. Et nous avons tendance à oublier que ce que nous avons fait, c’est doubler le nombre de représentants africains à la Coupe du Monde de la FIFA. Il y en avait cinq. Lors de cette Coupe du Monde de la FIFA, il y en aura neuf ou dix. C’est donc quelque chose qui apportera, bien sûr, encore plus de développement au football africain », a déclaré M. Infantino avant la finale du Championnat d’Afrique des Nations 2024, qui, a-t-il souligné, était – comme d’autres compétitions régionales et continentales – également un vecteur important de progrès.