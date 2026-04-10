 Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, célèbre une étape importante pour le développement du football national algérien

Le Président s’est rendu à Tlemcen pour inaugurer un nouveau centre technique régional doté de toutes les installations nécessaires ainsi qu’un mini-terrain FIFA Arena

La construction du centre technique régional a été financée à hauteur de 4,25 millions de dollars américains par le programme FIFA Forward

Gianni Infantino : « Ces symboles incarnent l’avenir du pays »

À quelques mois seulement de son retour triomphal en Coupe du Monde de la FIFA™, l’Algérie a célébré et préparé son avenir footballistique avec le soutien du Président de la FIFA, Gianni Infantino.

En compagnie du président de la Fédération Algérienne de football (FAF), Walid Sadi, et d’autres dignitaires, M. Infantino a inauguré à Tlemcen, au nord-ouest de l’Algérie, deux nouvelles installations construites grâce au soutien de la FIFA. Le Centre technique régional de Tlemcen, doté d’installations ultramodernes, a été construit grâce à un financement de 4,25 millions de dollars accordé par le programme FIFA Forward. Par ailleurs, un mini-terrain FIFA Arena, implanté à l’ouest du centre-ville et accessible aux jeunes de la région, est devenu la première infrastructure de ce type à voir le jour en dehors de la capitale, Alger.

L’Algérie est « un pays qui investit dans sa jeunesse et croit en elle » a déclaré le Président Infantino devant un parterre réuni au Centre technique régional de Tlemcen.

« Avec une moyenne d’âge très basse, le pays investit activement pour accompagner et soutenir sa jeunesse. Ce centre technique, tout comme la FIFA Arena – ce superbe mini-terrain qu’on a inauguré tout à l’heure dans ce lycée de Tlemcen – sont des symboles qui incarnent l’avenir de ce pays », a-t-il poursuivi. « On a construit et conçu ce centre technique conjointement. La FIFA a pour mission d’aider, d’accompagner, et de contribuer à faire des rêves une réalité. »

À l’occasion de leur visite dans la deuxième ville du nord-ouest de l’Algérie, M. Infantino et M. Sadi étaient entourés d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, de Gelson Fernandes, directeur adjoint des associations membres de la FIFA, et de Vladimir Petković, sélectionneur des Fennecs. Plus tôt dans la journée, M. Infantino s’était entretenu avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, que le Président de la FIFA a qualifié de « véritable passionné de football, ayant lui-même foulé les terrains autrefois, et qui est resté un footballeur dans l’âme ».

Dans le même temps, l’Algérie a également lancé son programme Football for Schools (F4S) de la FIFA à Tlemcen, au cours d’une semaine qui restera dans les mémoires comme une étape importante pour le développement du football national.

Le Centre technique régional de Tlemcen fait partie d’un réseau de complexes de formation qui secondent le Centre technique national de la FAF situé à Sidi Moussa, près d’Alger. Le complexe de Tlemcen comprend un terrain d’entraînement principal en gazon hybride et deux terrains annexes (un en gazon naturel et un en gazon artificiel), ainsi que deux terrains réduits, un terrain de futsal, une piscine, une salle de sport et d’autres installations d’entraînement et espaces de récupération. Des espaces dédiés à l’hébergement et à l’administration sont également disponibles. Ce complexe a déjà été mis à la disposition de la sélection algérienne U-20, qui s’y est entraînée en janvier 2026, ainsi que de la sélection U-16, qui y a séjourné huit jours le mois dernier.

« Je me sens vraiment chez moi ici aujourd’hui », a ajouté le Président de la FIFA. « On s’y sent comme à la maison. On peut explorer le centre, s’y immerger, et on a réellement le sentiment que c’est ici que le cœur du football bat. C’est exactement ce que la FIFA souhaite faire, en collaboration avec la Fédération Algérienne de Football et le gouvernement algérien. »

M. Sadi a indiqué que le Centre technique régional de Tlemcen « constitue une voie concrète pour le développement du football. Ça traduit aussi clairement la volonté de moderniser le football algérien. C’est également le reflet du partenariat étroit qui unit la Fédération Algérienne de Football et la FIFA ».

Si les centres d’entraînement de la FAF s’adressent aux joueurs plus expérimentés, la FIFA investit également auprès des jeunes talents algériens. Le mini-terrain de Tlemcen, situé au CEM Inal Ahmed (un collège), est la troisième FIFA Arena en Algérie. L’Algérie est devenue, en mai 2025, la première fédération africaine membre de la FIFA à inaugurer un mini-terrain. Dans son ensemble, le projet FIFA Arena ambitionne la construction d’au moins 1 000 mini-terrains à travers le monde d’ici 2031. Les deux mini-terrains d’Alger ont déjà bénéficié à plus de 1 500 jeunes joueurs.

« On veut construire des académies. On veut construire des centres. On veut créer des espaces dans les écoles où les jeunes filles et garçons peuvent jouer. Mais on veut aussi que les talents puissent s’exprimer, s’entraîner et s’épanouir dans les meilleures conditions », a expliqué M. Infantino à propos de l’approche globale de la FIFA en matière d’infrastructures et de développement.

Au-delà du programme FIFA Arena, la FIFA investit plus largement dans le développement de la pratique sportive chez les jeunes en Algérie, notamment via le programme F4S. Ce dernier est mis en œuvre par la FAF en partenariat avec les ministères algériens de l’Éducation et des Sports, avec l’ambition de toucher, à terme, près de 1 185 établissements scolaires dans tout le pays.

L’engagement résolu de l’Algérie envers le programme F4S a débuté par un atelier de formation de deux jours organisé au Centre technique régional de Tlemcen. À cette occasion, des formateurs de la FIFA ont travaillé avec les participants à la mise en œuvre de ce programme novateur, qui s’appuie sur des cours, des jeux et des exercices axés sur le football pour promouvoir l’activité physique, le développement de compétences utiles au quotidien, le travail d’équipe et la participation de tous les élèves, filles comme garçons. Un festival F4S s’est tenu en parallèle de l’inauguration du centre technique et de la visite de M. Gianni Infantino.

« Je tiens à profiter de cette occasion pour féliciter le Président Gianni Infantino à l’occasion du dixième anniversaire de son mandat à la tête de la FIFA. Cette décennie a été marquée par des réformes profondes de la gouvernance du football et par la mise en place de normes mondiales en matière de transparence et de conformité, renforçant ainsi la confiance dans la gestion du football mondial », a déclaré M. Sadi, en référence à cet anniversaire célébré en février.

« Cette période a marqué l’émergence d’une nouvelle vision du football, passant d’une gestion au jour le jour à une véritable planification stratégique, et d’une simple activité sportive à un levier au service du développement, de l’éducation, de l’intégration et de l’unité », a ajouté le président de la FAF.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, se rend en Algérie Previous 01 / 09 FIFA President Gianni Infantino meets with Algerian president Abdelmadjid Tebboune during his visit to Algeria 02 / 09 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Chief of Global Football Development Arsene Wenger meet with Algerian president Abdelmadjid Tebboune 03 / 09 FIFA President Gianni Infantino with Algerian President Abdelmadjid Tebboune 04 / 09 Gelson Fernandes, FIFA’s Director Member Associations Africa meets with Algerian president Abdelmadjid Tebboune 05 / 09 The FIFA president speaks during his visit to Algeria 06 / 09 Presentation of a model of the Tlemcen Regional Technical Centre to the FIFA president 07 / 09 FIFA president Gianni Infantino, Algerian Football Association President Walid Sadi, Wali of Tlemcen Youcef Bechlaoui, and Nadir Bouzenad, Secretary General of the FAF inaugurate Tlemcen Regional Technical Centre 08 / 09 Gianni Infantino, Arsène Wenger, Gelson Fernandes, Walid Sadi, Wali of Tlemcen Youcef Bechlaoui, Algerian head coach Vladimir Petković inaugurate the The FIFA Arena mini-pitch 09 / 09 Former player Rafik Saifi joined the FIFA and FAF delegations for a group photo Next

Toutes ces initiatives et ces investissements surviennent à un moment particulièrement propice pour le football algérien. L’attente est forte autour de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026™, à laquelle les Fennecs se sont qualifiés après une impressionnante série de huit victoires en dix matches. Cette qualification est la première pour l’Algérie depuis que la sélection avait atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ au Brésil. Aux États-Unis, les hommes de Vladimir Petković affronteront l’Argentine, tenante du titre, la Jordanie et enfin l’Autriche.

L’Algérie occupe actuellement la 28e place du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola, soit son meilleur classement depuis dix ans. Cinq ans plus tôt, ils ont remporté la première édition de la Coupe arabe de la FIFA™ au Qatar, en s’imposant face à la Tunisie lors des prolongations d’une finale haletante. Les Fennecs tenteront une nouvelle fois d’écrire l’histoire en Amérique du Nord.

« L’Algérie a gagné cette compétition très prestigieuse, un succès qui a inspiré toute une nation et qui garantit que le peuple algérien restera fidèle à son football, à son équipe nationale, à sa fédération et à son pays », a déclaré le Président de la FIFA à propos du sacre de l’Algérie au Qatar en 2021.