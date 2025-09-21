Le Président de la FIFA rencontre le Président de la Fédération Rwandaise de Football Association pour renforcer leur partenariat

Fabrice Shema Ngoga a été élu Président de la Fédération Rwandaise de Football Association en août 2025

Gianni Infantino, Président de la FIFA : « Le Rwanda a été depuis de longues années un partenaire fantastique de la FIFA »

Deux centres techniques ont vu le jour au Rwanda grâce au soutien financier du programme FIFA Forward

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré Fabrice Shema Ngoga, le Président de la Fédération Rwandaise de Football Association (FERWAFA), dans le Bureau africain de la FIFA à Rabat, au Maroc, afin d’aborder l’actuelle collaboration entre les deux organisations.

« Cette rencontre a été l’occasion parfaite de présenter le programme de développement pour le football rwandais et j’ai été impressionné par la réaction du Président (de la FIFA) et par son engagement à nous aider à atteindre plus rapidement des résultats concrets », a déclaré M. Shema Ngoga, élu Président de la FERWAFA le 30 août 2025.

Les relations entre la FIFA et la FERWAFA ont considérablement évolué ces dernières années, en témoignent les contacts réguliers entretenus par le Président de la FIFA avec les autorités rwandaises, notamment lors d’entretiens avec le Président du Rwanda, Paul Kagame, à Paris et à New York.

En outre, en mars 2023, la capitale du Rwanda, Kigali, a accueilli le 73e Congrès de la FIFA, ce qui a marqué la première fois dans l’histoire de la FIFA qu’un Congrès électoral se tenait sur le continent africain. Lors de cet événement, M. Infantino et M. Kagame ont également inauguré le tout nouveau Kigali Pelé Stadium, un projet soutenu financièrement par la FIFA.

« J’ai été ravi de rencontrer à Rabat le tout nouveau Président de la Fédération Rwandaise de Football Association, Fabrice Shema Ngoga, et d’aborder avec lui le développement des infrastructures footballistiques grâce au soutien financier de FIFA Forward, tout en constatant la mise en place du Programme de développement des talents de la FIFA », a déclaré le Président de la FIFA.

« Le Rwanda a été depuis de longues années un partenaire fantastique de la FIFA, et nous continuerons notre collaboration afin d’aider le football féminin à se développer au sein du pays, avec une attention particulière portée à la jeune génération. Le programme Football for Schools de la FIFA a également contribué à présenter notre sport aux enfants de ce pays passionné de football. Je me réjouis de continuer notre merveilleuse collaboration avec la Fédération Rwandaise de Football Association. »

La FERWAFA continue de bénéficier du programme FIFA Forward grâce à un financement actuel de l’ordre de 5,3 millions de dollars pour des projets d’infrastructures, notamment deux centres techniques et six terrains, mais aussi 747 000 dollars supplémentaires pour des initiatives accessoires. La FERWAFA a notamment utilisé 4,7 millions de dollars issus du programme FIFA Forward pour construire un centre d’hébergement et d’affaires à Kigali, qui a vu le jour en 2023.

Le développement technique demeure une priorité. En août 2025, le Délégué de la FIFA pour le développement en Afrique, Anthony Baffoe, a visité le Rwanda pour superviser la mise en œuvre du Programme de développement des talents de la FIFA et examiner de nouvelles candidatures de financement. Lors de sa tournée, il a visité le Centre d’Excellence du Runda et deux institutions footballistiques pour la jeunesse, soulignant son engagement à accompagner les talents au niveau local.

Le football féminin est également en nette progression dans tout le pays, comme le démontre l’organisation par la FERWAFA d’un festival soutenu par la FIFA qui a regroupé 96 filles des catégories U-13 et U-15 à Rubavu en août 2025. L’an dernier, quatre événements similaires ont été organisés. De plus, la FIFA et la FERWAFA ont joint leurs forces pour proposer des ateliers de renforcement des compétences à destination de 70 responsables issus des deux ligues de football féminin majeures.