Pour le Président de la FIFA, la diversité des quatre premières équipes de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ illustre la « mondialisation » du football

Quatre équipes représentant quatre confédérations différentes ont terminé aux quatre premières places de la compétition, qui se dispute au Maroc et qui est désormais élargie à 24 équipes

Gianni Infantino : « C’est du jamais vu, et ce n’est que le début » – après avoir vu la Corée du Nord battre les Pays-Bas 3-0 et établir un record en remportant son quatrième titre

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA est désormais organisée chaque année, offrant à un plus grand nombre de pays la chance d’évoluer sur la scène internationale

Quatre pays issus de quatre confédérations différentes se sont classés aux quatre premières places de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ dans son nouveau format élargi, ce qui témoigne de la « mondialisation du football », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA, après avoir assisté à la finale organisée à Rabat, au Maroc.

La Corée du Nord a triomphé des Pays-Bas, qui participaient à leur première compétition, sur le score de 3-0 lors de la finale disputée dans la capitale marocaine, remportant ainsi un deuxième titre consécutif et un quatrième au total, un record.

Plus tôt dans la journée, le Mexique s’était hissé sur la troisième marche du podium après avoir battu le Brésil aux tirs au but. Ce sont donc des pays d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud qui occupent les quatre premières places de la première Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA organisée en Afrique.

« Félicitations à la Corée du Nord pour sa victoire en finale contre les Pays-Bas. Félicitations aussi aux Pays-Bas et au Mexique pour leur deuxième et troisième place, respectivement. C’était une compétition fantastique. La première Coupe du Monde Féminine de la FIFA organisée sur le sol africain, ici, dans ce magnifique pays qu’est le Maroc. Un événement remarquable. C’était également la première Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui accueillait 24 équipes », a déclaré M. Infantino sur le terrain après la finale au Stade Olympique de Rabat.

« La mondialisation du football est en marche. Quatre équipes représentant quatre confédérations différentes ont terminé aux quatre premières places de la compétition. C’est du jamais vu, et ce n’est que le début. Un événement remarquable. Une nouvelle fois, je remercie le Maroc d’avoir accueilli ce beau rassemblement. J’ai vraiment hâte, car la suite s’annonce passionnante. »

Outre le Président Infantino, les membres du Conseil de la FIFA Kanizat Ibrahim, Kanya Keomany, Fouzi Lekjaa et Johanna Wood, des légendes de la FIFA, dont le capitaine honoraire du panel Voix des joueurs George Weah, le Secrétaire Général de la FIFA Mattias Grafström, la directrice du Football Jill Ellis, le directeur des opérations Kevin Lamour et d’autres membres de la FIFA ont assisté à la finale.

Cette compétition était la première en 17 ans d’existence à réunir 24 équipes, contre 16 lors de l’édition précédente, issues des six confédérations. L’édition 2025 était également la première des cinq qui se tiendront chaque année au Maroc jusqu’en 2029.

Ces nouveautés, approuvées par le Conseil de la FIFA en mars 2024, visent à offrir à davantage de pays la possibilité de concourir sur la scène internationale, ainsi qu’à accroître l’efficacité et la durabilité de la compétition en optimisant l’utilisation des infrastructures existantes.

Cet événement est le dernier en date d’une série de compétitions organisées au Maroc dans le cadre du développement accéléré du football au royaume. Le Maroc a en effet été le pays hôte de la nouvelle compétition féminine amicale FIFA Unites 2025. La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), dirigée par Fouzi Lekjaa, se prépare également en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, qu’elle co-organisera avec le Portugal et l’Espagne.