Pour Gianni Infantino, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ ouvre une nouvelle ère

Le Portugal remporte le titre au terme de cette première édition à 48 équipes

Le format élargi et la nouvelle cadence annuelle offrent de plus grandes opportunités aux jeunes footballeurs

« Le football a gagné », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino

Organisée au Qatar, la toute première édition de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ sous son format élargi à 48 équipes a été saluée par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, qui se félicite de voir cette période charnière pour le football de jeune débuter par un succès retentissant.

Le Portugal a remporté le titre pour la première fois de son histoire après avoir battu l’Autriche 1-0 au stade Khalifa International de Doha. De son côté, l’Italie a décroché le bronze en venant à bout du Brésil aux tirs au but, alors que les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul et vierge au terme du temps réglementaire.

« Nous avons assisté à une grande compétition à l’occasion de cette Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui réunissait pour la première fois 48 pays, pour un total de 104 matches. Bravo au Portugal pour sa victoire en finale contre l’Autriche. Parabéns Portugal, sacré champion du monde des moins de 17 ans », a déclaré Gianni Infantino.

« Le stade Khalifa a fait le plein pour la finale, puisque 40 000 spectateurs étaient rassemblés pour assister à cette rencontre palpitante, à l’image de l’ensemble de la compétition. Je tiens également à féliciter l’Autriche pour sa médaille d’argent et l’Italie pour sa troisième place. Félicitations aussi au Brésil, qui termine quatrième.

« Quelle compétition incroyable. Comme à son habitude, le Qatar a été un hôte fantastique. Aujourd’hui encore, le football a gagné. »

Cette compétition, la toute première de la FIFA à rassembler 48 équipes, marque le début d’une ère plus inclusive pour les tournois de jeunes. Par ailleurs, la Coupe du Monde U-17 entre dans un cycle annuel. L’objectif principal de cet élargissement était d’encourager toutes les associations membres de la FIFA à faire du développement et de la formation des jeunes une priorité.

La FIFA souhaite en outre faire en sorte que chaque génération de talents ait la possibilité d’évoluer au plus haut niveau. Des recherches ont en effet montré que le fait de prendre part à des rencontres internationales avant l’âge de 17 ans permet d’acquérir une expérience cruciale.

En organisant l’épreuve tous les ans, la FIFA garantit la possibilité de disputer des matches à enjeu aux footballeurs de 16 et 17 ans qui disposent des aptitudes nécessaires pour faire carrière.

Grâce au format à 48 équipes, environ 25% de la population mondiale était représentée au Qatar, avec des équipes issues des six confédérations.

De plus, cinq pays – le Salvador, les Fidji, la République d’Irlande, l’Ouganda et la Zambie – ont fait leurs débuts en Coupe du Monde U-17, contribuant à proposer un plateau toujours plus international. La compétition permet ainsi aux sélections en développement, comme la Nouvelle-Calédonie et les Fidji, d’emmagasiner une expérience précieuse en se mesurant à des fédérations possédant une longue tradition footballistique.

La Coupe du Monde U-17 contribue directement aux objectifs stratégiques de la FIFA, qui visent notamment à renforcer la compétitivité au niveau mondial et à rééquilibrer la carte du football. De plus, l’épreuve est étroitement liée au Programme de développement des talents et au programme FIFA Forward, tous deux conçus pour permettre aux talents de se développer indépendamment de leur origine géographique ou des contraintes financières auxquelles ils sont confrontés.

Enfin, le concept d’organisation compact proposé au Qatar et reposant sur l’utilisation d’installations ultramodernes telles que l’Aspire Zone a été l’occasion de proposer un véritable festival du football Dans le même ordre d’idée, les organisateurs avaient choisi de regrouper les participants, avec par exemple onze équipes issues de quatre confédérations ou encore dix équipes issues des six confédérations logées dans les mêmes infrastructures. Cette configuration a favorisé les échanges culturels et les amitiés entre les joueurs.

Pour leur part, les spectateurs ont profité d’une ambiance familiale et d’activités culturelles. Des passes journaliers proposés à des prix abordables donnaient en outre accès à plusieurs matches organisés le même jour.

Dans l’ensemble, la Coupe du Monde U-17 au format élargi a tenu sa promesse d’améliorer les standards du développement des jeunes joueurs, d’accroître la participation à l’échelle mondiale et d’offrir une expérience inoubliable à la prochaine génération de stars du football.