Au Congrès de l'AFC, le Président de la FIFA salue la forte représentation de l'Asie à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

« Al Ain FC, Al Hilal SFC, Ulsan HD FC et Urawa Red Diamonds FC ne vont pas seulement représenter l’Asie avec fierté : au total, les joueurs représenteront encore plus de nations lors de ce tournoi que lors de toutes les Coupes du Monde de la FIFA combinées depuis 1930. Cela illustre davantage encore notre désir de donner au football une envergure internationale, » a déclaré M. Infantino dans un message vidéo diffusé aux délégués lors du Congrès de l’AFC, qui s’est tenu à Kuala Lumpur, la capitale malaisienne.

« Sur les listes d’équipe actuelles des clubs participant, 101 joueurs de neuf pays représenteront le football asiatique lors de cette compétition internationale. La Palestine et l’Ouzbékistan doivent encore jouer au plus haut niveau avec leurs équipes respectives, mais des joueurs des deux pays pourront représenter leurs clubs en juin et en juillet aux côtés des stars de l’Australie, de la République populaire de Chine, de la République Islamique d’Iran, du Japon, de la République de Corée, d’Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. »