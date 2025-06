L’avenir au cœur des discussions entre Gianni Infantino et le président de la Fédération Guinéenne de Football

Le pays participe déjà à plusieurs programmes de la FIFA : Football for Schools, Forward et le Programme de développement des talents

La Guinée a participé à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ et à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ en 2017. Plus récemment, son équipe masculine s’est qualifiée pour le Tournoi Olympique de Football, Paris 2024 après avoir atteint les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations U-23 de la CAF l’année précédente. La Guinée n’a pas encore réussi à forcer les portes de la Coupe du Monde de la FIFA™ ou de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, ce qui ne l’a pas empêchée de produire beaucoup de grandes individualités au fil des ans.

À l’issue de cet entretien – qui fait suite au dernier rendez-vous d'une série de trois Sommets exécutifs du football en 2025 –, Gianni Infantino a souligné les actions déjà entreprises par la FIFA pour aider la FGF à proposer aux jeunes talents un parcours vers le football professionnel et, à terme, se produire sur la plus grande des scènes.

« Je suis ravi d’avoir pu discuter avec Sory Doumbouya, le président de la Fédération Guinéenne de Football », a fait savoir le Président Infantino. « Nous avons évoqué la poursuite des initiatives de développement en Guinée, grâce au soutien de FIFA Forward. Nous avons aussi abordé d’autres sujets, comme les infrastructures et les stades, qui occupent une place importante à nos yeux. Grâce au Programme de développement des talents de la FIFA, nous mettons en place un réseau efficace pour détecter les jeunes talents les plus prometteurs. Nous avons aussi pu parler du football féminin et des efforts déployés en matière de formation. J’ai dit au président Doumbouya et à son équipe qu’ils pouvaient compter sur la FIFA pour leur fournir les outils dont ils besoin pour faire progresser le football dans leur merveilleux pays. »