Gianni Infantino se dit impressionné par les progrès du football mongol

Le Président de la FIFA a rencontré son homologue de la Fédération Mongole de Football, Anandbazar Tsogt-Ochir, à Miami (États-Unis)

Gianni Infantino s’est réjoui de l’ampleur du développement du football dans ce pays de l’Est de l’Asie, réputé pour son climat hivernal rigoureux

Le programme Forward de la FIFA financera la construction d’un deuxième dôme gonflable abritant un centre d’entraînement

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué les progrès constants du football en Mongolie à l’issue d’une rencontre avec le nouveau président de la Fédération Mongole de Football (MFF), Anandbazar Tsogt-Ochir. Cette réunion s’est tenue à Miami (États-Unis), à l’occasion de la troisième session des Sommets exécutifs du football de la FIFA 2025.

Ces dernières années, la Mongolie fait figure de modèle dans l’usage du programme de développement Forward de la FIFA, qui vise à développer le football partout dans le monde. Ainsi, la construction de terrains synthétiques et de centres d’entraînement polyvalents, de même que la mise en œuvre de nouveaux projets de développement des joueurs et des entraîneurs occupent une place centrale dans la vision à long terme de la FFM, au même titre que le dôme gonflable financé par la FIFA. Inaugurée en avril 2023, cette structure innovante offre un environnement sûr et chaud dans lequel pratiquer le football tout au long de l’année, dans un pays où les températures peuvent descendre jusqu’à -45°C entre les mois de novembre et de mars.

En 2024, l’équipe nationale masculine de Mongolie a pris part à sa première compétition de la FIFA, à savoir les FIFA Series™. Dans ce cadre, elle a affronté l’Azerbaïdjan et la Tanzanie, ce qui constitue une nouvelle étape importante pour le développement du football dans le plus grand pays enclavé du monde.

« Le football progresse à une vitesse incroyable en Mongolie et j’ai été très heureux de m’entretenir avec le nouveau président de la Fédération Mongole de Football, M. Anandbazar Tsogt-Ochir », s’est réjoui Gianni Infantino. « Nous avons évoqué ses projets pour l’avenir et il a pu me faire part de ses commentaires à la suite de la participation de la Mongolie aux FIFA Series.

« Les défis uniques que pose la pratique du football dans ce pays ont été relevés avec intelligence et détermination, notamment grâce à la construction d’un dôme gonflable financé par les fonds Forward de la FIFA, qui abrite le centre d’entraînement de l’équipe nationale. Par ailleurs, l’initiative Football for Schools de la FIFA ainsi que le Programme de développement des talents de la FIFA sont déjà bien implantés dans le pays, et je suis certain que le président Tsogt-Ochi saura les exploiter au mieux afin de garantir un avenir radieux au football mongol. »

Élu en avril 2025, Anandbazar Tsogt-Ochir a pour sa part souligné l’importance de la contribution continue de la FIFA pour améliorer l’accès au football de base et pour le développement du football en Mongolie. Il a aussi mis en avant les potentielles retombées positives à tous les niveaux du football. « Il est compliqué de développer de nouvelles infrastructures en Mongolie, car il s’agit de l’un des plus grands pays au monde. De ce fait, nous avons besoin de plus d’installations si nous voulons maintenir notre dynamique », a-t-il déclaré. « Nous pouvons compter sur une population très instruite et talentueuse. Je souhaite donc m’appuyer sur elle pour poursuivre le développement du football de jeunes, du football féminin et de l’équipe nationale, qui occupe actuellement son meilleur classement mondial puisqu’elle pointe à la 188e place. Mon rêve serait qu’elle se hisse dans le Top 100. »