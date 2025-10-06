La FIFA a investi plus de USD 1 milliard de dollars dans le développement du football africain depuis 2016

Le Président de la FIFA s’est exprimé lors de la 47e assemblée générale ordinaire de la CAF, organisée à Kinshasa (RD Congo)

Il a précisé que – d’ici à la fin de l’année 2026 – environ USD 1,28 milliard aura été injecté dans le football africain par le biais du programme de développement Forward de la FIFA

Gianni Infantino a évoqué la nécessité de permettre aux enfants africains de pouvoir nourrir des rêves et des espoirs

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé à l’occasion de la 47e assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), organisée à Kinshasa (RD Congo). Il a annoncé que plus de USD 1 milliard avaient été investis dans le football africain depuis le lancement du programme FIFA Forward, en 2016.

Il a également évoqué devant les représentants des 54 associations membres continentales la nécessité de s’appuyer sur le football pour alimenter les espoirs et les rêves des enfants africains.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a remercié la FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui a vu quatre équipes africaines – Al Ahly FC, Espérance Sportive de Tunis, Mamelodi Sundowns FC et Wydad AC – affronter des clubs d’autres continents.

Gianni Infantino a précisé que des joueurs de 19 pays africains ont participé à cette compétition. Parmi eux, neuf sont issus de nations n’ayant jamais disputé la Coupe du Monde de la FIFA™, à savoir le Burkina Faso, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Mozambique, la Namibie, l’Ouganda et la Tanzanie.

« Cet événement a rencontré un immense succès et quatre équipes africaines étaient au rendez-vous. Mais, et je pense que c’est encore plus significatif, de nombreux pays africains étaient par ailleurs représentés dans les 32 clubs venus de tous les continents », a souligné le Président de la FIFA.

La FIFA s’est engagée dans une ère nouvelle en matière de développement du football mondial avec le lancement, en 2016, du programme Forward. Celui-ci a pour vocation d’accompagner les 211 associations membres de l’instance, ainsi que les confédérations, via le financement de projets d’infrastructure, de compétitions et de coûts opérationnels.

Entre 2016 et le mois de septembre 2025, pas moins de USD 1,06 milliard a ainsi été investi par le biais de FIFA Forward au sein de la CAF, des associations régionales/territoriales et des 54 fédérations. D’ici à la fin du cycle quadriennal, en 2026, ce chiffre devrait atteindre USD 1,28 milliard, dont USD 1,08 milliard pour les seules associations membres africaines.

La FIFA a en outre favorisé le développement du football continental en multipliant les opportunités de jouer. En effet, neuf pays africains sont assurés de disputer la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, un record, tandis qu’un dixième pourrait décrocher un billet via le Tournoi de barrages. De plus, l’Afrique sera représentée par dix sélections à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™ et cinq à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025™, organisée au Maroc.

« La Coupe du Monde des Clubs a été très importante pour nous, et nous tenons à remercier la FIFA de l’avoir organisée », a expliqué Patrice Motsepe. « Les quatre clubs africains engagés ont su nous représenter dignement, et je suis convaincu qu’ils obtiendront des résultats encore meilleurs lors de la prochaine édition. Merci pour les énormes efforts que vous avez consentis. »

Par ailleurs, la FIFA a prévu d’ouvrir 20 à 30 Académies de la FIFA d’ici à 2027. Comme l’a rappelé Gianni Infantino, cela s’inscrit dans le cadre du Programme de développement de l’instance qui vise à aider tous les pays à identifier les joueurs et joueuses de talent ainsi qu’à leur fournir des installations et un encadrement leur permettant de briller. En outre, le programme Football for Schools de la FIFA a été déployé dans plus de 40 pays africains.

« Nous aimerions tous devenir des légendes telles que Samuel Eto’o, Emmanuel Adebayor, El Hadji Diouf – qui sont aujourd’hui assis au premier rang –, ou encore Kalusha Bwalya et bien d’autres », a déclaré Gianni Infantino. « Malheureusement, nous n’avons pas tous le talent pour y parvenir. En revanche, chacune des personnes présentes ici a le devoir de travailler dur pour permettre à tous les enfants d’Afrique d’avoir de l’espoir, des rêves et de pouvoir les réaliser.

« Je vous demande, une fois de plus, à toutes et tous, d’être unis, d’unir l’Afrique et d’unir le football africain, car cela nous permettra de faire entendre notre voix, partout dans le monde, et de bâtir un avenir radieux. »