Gianni Infantino réélu Président de la FIFA par acclamation lors d’un Congrès de la FIFA historique

Il s’est exprimé immédiatement après sa réélection à la tête de l’instance dirigeante du football mondial pour la période 2023-2027 : "Être Président de la FIFA est un incroyable honneur, un immense privilège ainsi qu’une énorme responsabilité. Je suis sincèrement touché et ému par votre soutien et je vous promets de continuer à servir la FIFA, à servir le football partout dans le monde et à servir les 211 associations membres de la FIFA."

Ce dernier a ensuite souligné le rôle de la FIFA dans l’organisation de compétitions et le développement du football. Il a également révélé que les 32 équipes qui participeront à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ plus tard cette année, en Australie et en Nouvelle-Zélande, bénéficieront d’une dotation supérieure à USD 150 millions, soit plus de trois fois le montant alloué à la dernière édition en 2019 et dix fois celui de 2015.