Vancouver dit au revoir à la Coupe du Monde de la FIFA et la Suisse écrit son histoire

Le BC Place de Vancouver a accueilli sept matches de la compétition, dont deux de la phase à élimination directe

La Suisse s’est qualifiée pour les quarts de finale en remportant sa première séance de tirs au but en Coupe du Monde de la FIFA™

Le FIFA Fan Festival™ de Vancouver, situé au sein de la Pacific National Exhibition, sera ouvert jusqu’au 19 juillet (sauf les lundis et mardis)

Les obligations du Canada en tant que pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont pris fin. Au terme de la dernière rencontre disputée à Vancouver, opposant la Suisse à la Colombie, les Helvètes se sont qualifiés pour les quarts de finale pour la première fois depuis 1954, année où ils avaient accueilli la compétition pour la seule fois de leur histoire.

La ville la plus peuplée de l’Ouest canadien s’est notamment démarquée grâce à l’énorme Trionda de Science World, filmé sous tous les angles et omniprésent sur les réseaux sociaux. La marche des supporters canadiens devant la réplique du ballon officiel de la Coupe du Monde 2026 restera d’ailleurs sans conteste l’une des séquences les plus mémorables de la compétition.

Les supporters canadiens ne sont pas près d’oublier ce jeudi 18 juin, jour où le BC Place de Vancouver a servi de théâtre à la meilleure prestation d’une sélection canadienne en Coupe du Monde, les hommes de Jesse Marsch surclassant le Qatar (6-0), tenant de la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC.

Cette première victoire des Canucks dans l’épreuve reine a permis à l’équipe du Canada d’établir plusieurs records. Elle est devenue la première nation ne faisant partie ni de l’UEFA ni de la CONMEBOL à marquer six buts dans la même rencontre, et la première équipe de la Concacaf à en inscrire plus de quatre au cours du même match. Jonathan David restera le premier Canadien à réaliser un triplé en Coupe du Monde, ainsi que le premier joueur de la Concacaf à accomplir cet exploit depuis la première édition, organisée en 1930, en Uruguay.

« Ce chapitre, celui de l’essor du football au Canada, s’écrit depuis 2012 », a déclaré Victor Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la Concacaf.

« Il a été marqué par l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2015, la création des championnats nationaux masculins et féminins, la réussite sportive de plusieurs sélections canadiennes, et aujourd’hui, par la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui constitue un tournant décisif pour la vitalité du football dans ce pays.

« Les deux villes hôtes et les collectivités du pays entier se sont mobilisées pour accueillir le monde et donner du Canada une image fidèle à ses valeurs. Au-delà des rencontres inoubliables disputées à Vancouver et à Toronto, cette compétition laissera un héritage durable dans tout le pays, et ce bien après le coup de sifflet final de l’ultime match.

« Ce n’est pas la fin d’un parcours ; c’est le début d’une nouvelle ère qui s’annonce passionnante pour le football au Canada. »

Sept matches ont été disputés à Vancouver. Le dernier, dont l’enjeu était une place en quarts de finale entre la Suisse et la Colombie, s’est joué devant 52 497 spectateurs, c’est-à-dire à guichets fermés... comme les six autres. Fait notable, la ville a été l’une des deux seules à accueillir une équipe issue de chacune des six confédérations. En tout, dix nations ont disputé au moins une rencontre au BC Place de Vancouver.

En 2026, l’enceinte a accueilli une compétition de la FIFA pour la deuxième fois de son existence. Lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™, neuf rencontres s’y étaient jouées, dont celle du sacre des États-Unis en finale face au Japon (5-2).

Les Canadiens n’ont pas été les seuls à battre des records à Vancouver : d’autres nations et quelques joueurs s’y sont également illustrés.

Au cours du premier match, qui a vu l’Australie disposer de la Turquie (2-0), Nestory Irankunda est devenu, à 20 ans et 124 jours, le plus jeune buteur australien de l’histoire de la Coupe du Monde. C’est six ans de moins que Brett Holman, le précédent détenteur du record.

De son côté, l’Égypte a remporté sa toute première victoire en Coupe du Monde. D’abord menée au score par la Nouvelle-Zélande, elle s’est finalement imposée 3-1, inscrivant pour la première fois trois buts dans un même match. Mohamed Salah est ainsi devenu le premier joueur égyptien à marquer lors de deux éditions.

La Belgique a ensuite décroché son billet pour la phase à élimination directe en dominant la Nouvelle-Zélande 5-1, soit la plus large victoire de son histoire en phase finale. Au cours de ce match, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne sont devenus les premiers Belges de l’histoire à marquer au moins un but dans trois éditions de la Coupe du Monde, et Thibaut Courtois a établi un nouveau record en gardant le but belge pour la 18e fois dans cette compétition.

La Suisse gardera également un excellent souvenir du BC Place de Vancouver : elle y a disputé trois rencontres, dont un succès 2-0 contre l’Algérie en seizièmes de finale qui a mis fin à une série de 88 ans sans victoire en phase à élimination directe. Pour la première fois de son histoire, la Nati a remporté trois matches consécutifs dans l’épreuve, et Granit Xhaka a honoré au passage sa 150e sélection.

Par ailleurs, à l’occasion de la victoire 2-1 face au Canada dans le groupe B, Xhaka et Ricardo Rodríguez avaient disputé leur 15e match de Coupe du Monde, devenant au passage les premiers joueurs suisses à passer ce cap.

Le dernier match des Helvètes au BC Place de Vancouver était aussi la dernière rencontre qui se jouait dans la ville hôte. Les filets n’ont pas tremblé pendant 120 minutes, et la rencontre a vu les Suisses éliminer la Colombie au terme de la séance des tirs au but (4 à 3). Il s’agissait là d’une première pour la Nati, qui avait perdu sa seule séance précédente, contre l’Ukraine, lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006™.