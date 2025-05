Une commission du Conseil de l’Europe en visite au siège de la FIFA

Des représentants du Conseil de l’Europe ont échangé avec des experts de la FIFA sur les droits humains, l’égalité des sexes, la lutte contre la discrimination et la protection des enfants dans le sport

La réunion a été organisée à l’invitation du Secrétaire Général de la FIFA

« Ce n’est qu’en travaillant ensemble » que nous pourrons « parvenir à un changement durable et transformateur », a déclaré Mattias Grafström

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a accueilli au siège de la FIFA à Zurich (Suisse) une délégation de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), afin d’évoquer les prochains rapports de la commission sur le sport ainsi que la poursuite de la coopération entre les deux organisations, notamment à travers la promotion des droits humains, la lutte contre la discrimination, l’égalité des sexes et la protection de l’enfance.

Fondé en 1949, le Conseil de l’Europe est la plus ancienne organisation intergouvernementale du continent. Elle joue un rôle prépondérant dans la défense et la promotion de l’État de droit et des droits humains dans ses 46 États membres. En 2018, les deux entités ont signé un protocole d’accord et collaborent depuis sur des sujets importants tels que la prévention en faveur des enfants, la lutte contre la manipulation de matches ou encore la sûreté et la sécurité lors des matches de football.

« À la FIFA, nous sommes convaincus du pouvoir universel du football. Ce pouvoir transcende les frontières, les langues et les cultures », a déclaré Mattias Grafström. « Mais ce n’est qu’en travaillant avec des organisations internationales et régionales comme le Conseil de l’Europe, que nous pourrons véritablement apporter un changement positif et durable. »

La délégation de la commission était emmenée par sa présidente, Linda Hofstad Helleland, membre du parlement norvégien, Mogens Jensen, vice-président de l’APCE, et son compatriote Kim Valentin, membres du parlement danois, ainsi que Roland Rino Büchel, membre du parlement suisse.

Les experts de la FIFA ont donné de nombreuses présentations dans les domaines des droits humains, des grands événements sportifs, de l’égalité des sexes, de la lutte contre la discrimination et de la prévention, tandis que des discussions fructueuses et ouvertes ont notamment porté sur la procédure de candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™. Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre et de renforcer leur collaboration dans le cadre du protocole d’accord qui les unit, ainsi que de maintenir un dialogue direct.