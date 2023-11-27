Le TRIONDA FINAL sera le ballon officiel des quatre derniers matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Conçu spécialement pour les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale, le TRIONDA FINAL propose de nouveaux motifs blancs, noirs et or

Le ballon s’inspire du périple vers le trophée le plus convoité de la planète football

Son design rend également hommage aux 16 villes hôtes qui ont accueilli les matches de cette Coupe du Monde de la FIFA™ historique

Nous sommes désormais à moins de deux semaines de la finale de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps. C’est le moment qu’a choisi adidas pour dévoiler le TRIONDA FINAL, qui sera le ballon officiel des demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale de cette édition de tous les records.

Dans la filiation du TRIONDA présenté en octobre 2025, le TRIONDA FINAL fait évoluer le visuel du ballon de match officiel, tout en conservant le même souci de la performance. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, adidas ne s’est pas contenté de changer de couleurs ; la célèbre marque présente un design différent, à l’image de l’importance des quatre derniers matches.

Le TRIONDA FINAL s’inspire du long et difficile voyage entrepris par les équipes vers le titre suprême. Ses finitions dorées rappellent évidemment le trophée de la Coupe du Monde. Le fond noir, quant à lui, donne au ballon une identité visuelle audacieuse et élégante pour le dernier carré de la compétition.

Le TRIONDA FINAL n’oublie pas non plus de saluer la contribution des 16 magnifiques villes hôtes qui ont participé au succès de cette Coupe du Monde, la plus grande de tous les temps. Dallas, Atlanta, Miami et New York – New Jersey, théâtre de ces ultimes confrontations, figurent naturellement en bonne place. Boston, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico, Monterrey, Philadelphie, la région de la baie de San Francisco, Seattle, Toronto et Vancouver sont quant à elles intégrées aux éléments graphiques triangulaires.

« Voici le TRIONDA FINAL, le ballon officiel des quatre derniers matches de la Coupe du Monde », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « Depuis le début de la compétition, son prédécesseur, le TRIONDA, nous a fait vibrer à chaque fois qu’il a fait trembler les filets. Il a su parfaitement symboliser la passion et l’unité des trois pays hôtes : Canada, États-Unis et Mexique.

Les meilleurs joueurs de la planète engagés dans le dernier carré de la compétition auront entre les pieds son successeur, le TRIONDA FINAL. À chaque touche de balle, dribble, déviation, passe, centre, arrêt, tir et but, les 16 villes hôtes qui nous ont aidé à organiser cette 23e édition inoubliable verront leurs noms gravés un peu plus profondément dans les annales de la Coupe du Monde. »