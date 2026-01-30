La Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola passera par 38 villes à travers toute l’Amérique du Nord

La Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola se rendra dans chacune des 16 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et contribuera à renforcer la ferveur autour de la compétition

La tournée ira également à la rencontre des supporters dans 22 marchés supplémentaires au Canada, aux États-Unis et au Mexique, élargissant ainsi les festivités à l’ensemble des trois pays hôtes

Le précieux trophée se déplacera en outre dans les pays et territoires de 30 associations membres de la FIFA

The Coca-Cola Company et la FIFA ont annoncé que la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola s’arrêtera dans 38 villes à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. À l’approche de la très attendue Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les supporters auront ainsi l'opportunité unique de voir de près le trophée original de la compétition phare du football mondial.

Entamé le 3 janvier dernier à Riyad, ce périple passera par les 16 villes hôtes de la compétition. Les supporters dans 22 autres marchés du continent auront également l’opportunité de profiter de l’effervescence entourant le plus grand événement sportif – et inclusif – de l'histoire. Au total, la tournée, qui traverse actuellement l’Ouzbékistan, se rendra dans les pays et territoires de 30 associations membres de la FIFA.

L’épopée nord-américaine commencera le 26 février au Mexique, pour ce qui marquera le début d’une immense célébration du football dans la région.

Après s’être arrêté dans dix villes du pays, dont Guadalajara et Monterrey, le trophée original de la Coupe du Monde prendra ses quartiers à Mexico. Les supporters sur place pourront alors participer à des activités immersives mettant à l’honneur la passion du peuple mexicain pour le ballon rond.

La tournée posera ensuite ses bagages aux États-Unis le 24 mars, à Los Angeles, avant d’entamer un long chemin ponctué de 21 escales pour rejoindre la côte Est. Dans les 11 villes hôtes du pays et dix marchés majeurs supplémentaires, les amateurs de football pourront vivre des expériences interactives et venir admirer de près la célèbre statuette.

La tournée se poursuivra au Canada à partir du 10 avril, reliant Vancouver à Toronto en passant par sept villes escales. Une odyssée qui sera l’occasion de mettre en lumière la montée en puissance du football canadien et l’engouement du pays pour la Coupe du Monde.

En l’espace de 75 jours, le trophée sillonnera l’Amérique du Nord et le reste du monde afin d’offrir aux supporters la chance de vivre des moments inoubliables et de profiter d’un accès exceptionnel à la récompense la plus emblématique du sport mondial.

Partenaire de longue date de la FIFA, Coca-Cola détient les droits exclusifs de la tournée du trophée et pourra ainsi continuer à faire vibrer la passion des amateurs de football du monde entier.

Programme de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola en Amérique du Nord

Canada Mexique États-Unis 10-11 avril : Vancouver 26-27 février : Mexico 24-25 mars : Los Angeles 12 avril : Calgary 28 février – 2 mars : Guadalajara 28 mars : Las Vegas 13 avril : Winnipeg 4-5 mars : León 29-30 mars : San Francisco 22 mai : Montreal 6-7 mars : Veracruz 1er avril : Salt Lake City 23 mai : Halifax 9-10 mars : Chihuahua 4 avril : Portland 24 mai : Ottawa 11-12 mars : Querétaro 5-6 avril : Seattle 25-26 mai : Toronto 14-17 mars : Monterrey 14-15 avril : Chicago 18-19 mars : Puebla 17 avril : St. Louis 20 mars : Chichén Itzá 18-19 avril : Kansas City 21-22 mars : Mérida 25-26 avril : Dallas 5-8 juin : Mexico (avant le match d’ouverture) 28-29 avril : Austin 30 avril : San Antonio 2-3 mai : Houston 5 mai : Nouvelle-Orléans 7 mai : Birmingham 9-10 mai : Miami 11-12 mai : Orlando 15-16 mai : Atlanta 21 mai : Philadelphie 30-31 mai : Boston 3 juin : New York – New Jersey

La tournée du trophée passera également dans les pays qui accueilleront les prochains rendez-vous mondiaux des épreuves reines masculine et féminine : le Maroc, le Portugal, l'Espagne, l'Arabie saoudite et le Brésil. À chaque escale, le public pourra découvrir des activités exceptionnelles, des expériences de marque immersives ou encore des défis footballistiques, mais aussi profiter de contenu exclusif proposé par des FIFA Legends.

L’année 2026 marque les vingt ans de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola. Au cours de cette période, plus de quatre millions de supporters de 182 marchés du monde entier ont suivi cet événement.