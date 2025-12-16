La Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola débutera le 3 janvier

The Coca-Cola Company et la FIFA s’apprêtent à lancer la sixième Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola . Tout au long de ce voyage autour de la planète, des milliers de supporters vont avoir la possibilité d’approcher le trophée original de la compétition reine et de se plonger ainsi dans l’ambiance de l'édition à venir, qui s’annonce comme la plus importante à ce jour. Pas moins de trois pays hôtes ont été désignés pour accueillir ce spectacle hors du commun à l'été 2026 : plus d’équipes, plus de matches et, bien entendu, plus d’émotions que jamais. Partenaire FIFA de longue date, Coca-Cola détient les droits exclusifs de la tournée du trophée. Cette fois, le parcours débutera le 3 janvier 2026 à Riyad (Arabie saoudite). Par la suite, la récompense la plus convoitée de la planète football effectuera 75 étapes sur le territoire de 30 associations membres de la FIFA en plus de 150 jours, afin de permettre aux passionnés du monde entier de prendre part à la fête. « Le football possède cette capacité unique à rassembler les individus, quelles que soient leurs origines ou leur langue », constate Mickael Vinet, vice-président Actifs mondiaux, influenceurs et partenariats de The Coca-Cola Company. « Depuis deux décennies, la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola apporte aux supporters la magie du football. À mesure que le trophée fera route vers la plus grande Coupe du Monde de tous les temps, nous célèbrerons ensemble la passion, la fierté et l’universalité qui font du football le plus populaire des sports. »

La tournée du trophée passera par les trois pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, mais aussi dans les pays qui accueilleront les prochains rendez-vous mondiaux des épreuves masculine et féminine : Maroc, Portugal, Espagne, Arabie saoudite et Brésil. À chaque escale, le public pourra découvrir des activités exceptionnelles, des expériences de marque immersives ou encore des défis techniques, mais aussi profiter de contenu exclusif proposé par des FIFA Legends. L’année 2026 marque les 20 ans de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola. Au cours de cette période, plus de quatre millions de supporters de 182 marchés du monde entier ont participé à l’événement. « Le trophée de la Coupe du Monde est universellement reconnu comme le symbole sportif par excellence ; Coca-Cola, pour sa part, est l’une des marques les plus connues », note Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA. « Depuis deux décennies, notre association avec Coca-Cola rapproche les supporters de la magie de l’épreuve phare du football grâce à la tournée du trophée. En cinq éditions, le trophée a fait halte dans 182 de nos 211 associations membres. Cette nouvelle tournée s’annonce très particulière – d’une part en raison de cet anniversaire, mais aussi parce que nous apprêtons à vivre la plus grande Coupe du Monde de tous les temps, organisée par trois pays : le Canada, les États-Unis et le Mexique. » Depuis plus d’un siècle, Coca-Cola est bien plus qu’une boisson ; à travers d’innombrables expériences mémorables, la marque incarne l’optimisme et une présence rafraîchissante. Alors que le monde se prépare à s’unir pour vivre ensemble la Coupe du Monde, l’équipe Coca-Cola – composée d’embouteilleurs, de fabricants, de distributeurs et de détaillants partenaires – se chargera de rafraîchir les supporters tout au long de la compétition. Entre spécialités locales ou boissons emblématiques comme Coca-Cola ou Powerade, l’entreprise est fière de désaltérer le monde lors de moments festifs et universels. La Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola est aussi une plateforme qui valorise les actions positives au niveau local. À l'occasion de cette tournée, The Coca-Cola Company collaborera avec des équipes locales et des partenaires d’embouteillage pour renforcer ses initiatives écologiques, notamment la collecte et le recyclage des emballages.