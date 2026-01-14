500 millions de demandes de billets reçues lors de la phase de vente du tirage de sélection aléatoire pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

En l’espace de 33 jours, les commandes ont afflué de la part de supporters issus des pays/territoires des 211 associations membres

Les demandent provenaient essentiellement des trois pays hôtes mais aussi d’Allemagne, Angleterre, Brésil, Espagne, Portugal, Argentine et Colombie

Les supporters seront notifiés par courriel du résultat de leur demande le 5 février au plus tôt

L’engouement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ atteint de nouveaux sommets sur l’ensemble de la planète. En effet, plus d’un demi-milliard de demandes de billets ont été soumises à l’occasion de la phase de vente du tirage de sélection aléatoire, qui était ouverte du jeudi 11 décembre 2025 au mardi 13 janvier 2026.

Chaque commande ayant été validée à l’aide des données spécifiques relatives à la carte de crédit utilisée, il apparaît que les supporters ont envoyé en moyenne 15 millions de demandes par jour sur les 33 qu’a duré la fenêtre de candidature. Il s’agit d’un nouveau record en la matière dans toute l’histoire du sport. Des demandes ont été émises par des supporters résidant dans les pays et territoires de chacune des 211 associations membres de la FIFA, ce qui illustre l’attrait véritablement mondial de cette première édition à 48 équipes.

Outre les pays hôtes que sont le Canada, les États-Unis et le Mexique, les nations d’où proviennent le plus de commandes sont l’Allemagne, l’Angleterre, le Brésil, l’Espagne, le Portugal, l’Argentine et la Colombie. La rencontre la plus prisée est celle qui opposera la Colombie au Portugal le samedi 27 juin à Miami. Viennent ensuite le match entre le Mexique et la République de Corée qui se tiendra le jeudi 18 juin à Guadalajara, la grande finale du samedi 19 juillet à New York – New Jersey, le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud qui aura lieu à Mexico le jeudi 11 juin, et le seizième de finale qui se jouera à Toronto le jeudi 2 juillet. Ce top 5 constitue par ailleurs la preuve du vif intérêt aussi bien pour les rencontres de la phase de groupes que pour les matches à élimination directe, et ce dans les trois pays hôtes.

« Avec un demi-milliard de demandes de billets en à peine plus d’un mois, les supporters n’ont pas seulement montré leur intérêt, ils ont envoyé un message fort. Au nom de la FIFA, je tiens à remercier et féliciter les supporters de football du monde entier pour leur réponse extraordinaire », a salué Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

« Étant conscients de ce que cette compétition représente pour les supporters de toute la planète, notre seul regret est de ne pas pouvoir tous les accueillir dans les tribunes. C’est pourquoi nous nous engageons à leur proposer différentes alternatives pour participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Un large panel d’activités seront organisées en dehors des stades, aussi bien en physique qu’en ligne, afin de permettre à un maximum de supporters de se rassembler autour du plus grand événement sportif de l’histoire. »

Avant d’entamer la procédure d’attribution, le centre de billetterie de la FIFA doit désormais vérifier la conformité des demandes avec le règlement relatif à la vente de billets et avec les restrictions applicables par foyer. À l’issue de ce processus, et dans les cas où les demandes excèdent l’offre disponible, les billets seront alloués selon une procédure de sélection aléatoire afin de garantir l’égalité des chances entre tous les demandeurs.

Les supporters seront notifiés du résultat de leur demande par courriel le 5 février au plus tôt. Si leur commande est satisfaite, en partie ou en totalité, les demandeurs de billets seront contactés par courriel et la somme correspondante sera automatiquement débitée. Une demande est considérée comme en partie satisfaite si la personne reçoit le nombre de billets demandés pour une rencontre, mais pas pour l’ensemble des matches demandés. Les supporters dont les demandes n’auront pas été satisfaites à l’issue de cette phase bénéficieront d’une nouvelle opportunité de se procurer des billets à l’approche de la compétition, une fois que la phase de vente de dernière minute sera ouverte. Au cours de cette fenêtre, qui court jusqu’à la fin de la compétition, les billets sont alloués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». La FIFA rappelle à toutes les personnes intéressées que FIFA.com/tickets est le canal officiel et recommandé pour l’achat de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Par ailleurs, la FIFA gère une plateforme officielle de revente/échange de billets accessible via FIFA.com/tickets pour les détenteurs de billets éligibles. L’instance entend ainsi protéger les supporters contre la revente non valide ou non autorisée. La plateforme est en outre régie par la réglementation fédérale et locale. Les résidents mexicains ont quant à eux accès au Marché d’échange de la FIFA.

Les supporters souhaitant pouvoir acheter immédiatement des billets pour des matches spécifiques et profiter d’une expérience haut de gamme peuvent acquérir des formules hospitalité avec billets de match sur FIFA.com/hospitality via On Location, le partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde 2026™. Enoutre, les supporters peuvent se laisser tenter par des formules tout compris proposées par Qatar Airways, qui comprennent des billets de match, le transport, l’hébergement et les vols.

Un billet de match ne garantit pas l’entrée dans le pays hôte concerné. Il convient donc de consulter dès maintenant le site officiel des autorités du Canada, des États-Unis et du Mexique afin de prendre connaissance des conditions applicables en la matière. Compte tenu des délais de traitement, la FIFA conseille d’effectuer les demandes de visa le plus tôt possible. Les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui se rendront aux États-Unis pourront bénéficier du nouveau système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA (FIFA PASS), qui sera disponible dans les semaines à venir.