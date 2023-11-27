Les groupes des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse sont connus

Le tirage au sort des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse de la FIFA s’est déroulé au siège de l’instance à Zurich (Suisse)

Le Sénégal sera le premier pays africain à accueillir une épreuve olympique

L’événement s’est tenu en marge de la Semaine mondiale du football, qui encourage les enfants à se dépenser

L’engouement autour des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse n’a jamais été aussi fort après la tenue des tirages au sort au siège de la FIFA à Zurich (Suisse).

Dans le cadre des célébrations autour de la Semaine mondiale du football, les deux groupes de quatre équipes des compétitions féminine et masculine ont ainsi été déterminés. Cette deuxième édition des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse sera historique à plus d’un titre, étant donné que les Jeux se dérouleront pour la première fois en Afrique.

Les matches seront ainsi disputés à Dakar (Sénégal) du 1er au 12 novembre prochains. Ces tournois marquent la deuxième apparition du futsal en tant que discipline olympique, après des débuts réussis aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires, en 2018.

Au total, 160 joueurs et joueuses s’affronteront lors de 32 rencontres, ce qui marque un tournant pour le futsal et le continent africain.

« Vous vous apprêtez à accueillir les quatrièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été, à Dakar en 2026. C’est un moment historique car il s’agira du premier événement majeur du Comité International Olympique organisé en Afrique », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un message vidéo. « Je suis quelqu’un qui porte ce merveilleux continent dans son cœur, donc autant vous dire à quel point je m’en réjouis. »

« Dakar sera un hôte formidable, et les tournois de futsal seront sans aucun doute l’un des moments forts de cette olympiade au vu de la passion des Africains pour cette discipline, et bien sûr, pour le ballon rond en général. Je suis certain que les seize équipes participantes et leurs supporters profiteront pleinement de cette expérience unique. »

Les tournois marqueront une nouvelle étape importante pour le développement du futsal, ce sport rapide et technique à la popularité grandissante. Toute une nouvelle génération de joueurs, joueuses et supporters pourraient ainsi découvrir cette discipline, en Afrique comme dans le monde entier.

Les tirages au sort ont eu lieu le jour de l’ouverture de la Semaine mondiale du football, qui s’inscrit cette année dans le cadre de la campagne mondiale « Be Active ». Lancée par la FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé, elle encourage les enfants à bouger davantage et effectuer au moins 60 minutes d’activité physique quotidienne pour une vie plus saine et plus heureuse.

Ensemble, les différentes parties prenantes du football ont un rôle important à jouer pour favoriser la pratique de ce sport. La Semaine mondiale du football offre l’occasion d’initier le plus grand nombre possible d’enfants au ballon rond et à l’activité physique, chaque séance, chaque animation et chaque moment contribuant à établir des habitudes saines.

Composition des groupes

Tournoi féminin

Groupe A Sénégal (A1) Fidji (A2) Colombie (A3) Ukraine (A4)

Groupe B Italie (A1) Cameroun (A2) Costa Rica (A3) RI Iran (A4)

Tournoi masculin

Group A Sénégal (A1) Argentine (A2) Panama (A3) Afghanistan (A4)