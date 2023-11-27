L’Espagne sacrée championne du monde à New York – New Jersey

Le Stade de New York – New Jersey a accueilli huit matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Chaque rencontre a attiré plus de 80 000 spectateurs.

Kylian Mbappé et Erling Haaland s’y sont illustrés, de même que six nations championnes du monde

À New-York – New Jersey, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est conclue sur un match haletant à l’issue duquel l’Espagne est parvenue à s’imposer 1-0 en prolongation, devant ainsi la première équipe à remporter la compétition sous son format à 48 nations. Les chefs d’État des trois pays hôtes – Mark Carney (Premier ministre du Canada), Claudia Scheinbaum (Présidente du Mexique) et Donald Trump (Président des États-Unis) – ont accompagné le Président de la FIFA Gianni Infantino sur l’estrade installée sur le terrain pour la remise des médailles aux arbitres et aux deux finalistes, ainsi que pour la présentation du trophée au capitaine de l’équipe d’Espagne, Rodri. La finale a aussi été marquée par un événement historique : la tenue du premier spectacle de la mi-temps dans une Coupe du Monde de la FIFA™, l’occasion de célébrer les valeurs d’unité qui caractérisent le sport et la musique. Produit par Global Citizen et mis en scène par Chris Martin, cet événement a mis à l’affiche Madonna, Shakira, BTS et Justin Bieber. Il a en outre vu l’apparition de Burna Boy, de Gustavo Dudamel, de l’Orchestre philharmonique de New York, ainsi que de la chorale PS22 aux côtés de Coldplay.

Déjà entré dans l’histoire en 2025 en accueillant la toute première finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ disputée par 32 équipes, le Stade de New York – New Jersey a accueilli huit matches qui ont tous affiché complet. « Tout au long du mois dernier, New York a reçu le monde entier. Dans toute la ville, les communautés se sont rassemblées pour célébrer leur passion commune pour le football et montrer que New York était l’espace de quelques semaines la capitale du sport le plus populaire du monde », a déclaré Zohran Mamdani, le maire de la ville. « Aujourd’hui, nous clôturons une Coupe du Monde historique et je suis fier de l’image qu’ont montré les New-Yorkais. » Une FIFA Arena a en outre été inaugurée à Central Park. Au total, ce sont entre 80 et 100 écoles, centres de loisirs et associations locales des cinq boroughs de New York, et plus de 5 000 enfants, qui pourront en bénéficier.

Il s’agit du premier des 26 mini-terrains qui seront installés dans toute la ville, les 25 autres devant être achevés au cours du second semestre.

Plus grand stade la NFL, le Stade de New York – New Jersey est habituellement l’antre des Giants et des Jets. Inaugurée en 2010, l’enceinte a été construite sur le site de l’ancien stade des Giants, lequel avait servi dans le cadre de sept rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA 1994™ aux États-Unis. Pendant un mois, les meilleurs joueurs du monde y ont brillé, notamment la star française Kylian Mbappé et l’incontournable norvégien Erling Haaland, qui y ont tous deux inscrit deux doublés. Pas moins de six équipes championnes du monde ont évolué dans le stade dans le cadre de la compétition : l’Argentine, le Brésil, la France, le Portugal, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne. Le 13 juin, le Brésil, quintuple champion du monde, et le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Qatar, ont assuré le lever de rideau du stade avec un match nul palpitant (1-1), le but en soliste de Vinícius Junior annulant l’avantage pris par les Marocains par le biais d’Ismael Saibari.

Trois jours plus tard, Mbappé s’est fendu d’un doublé magistral pour devenir officiellement le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (58 buts) et permettre aux Bleus de parfaitement débuter leur campagne par une victoire 3-1 face au Sénégal. Une performance qui n’a guère impressionné Erling Haaland, lequel a également inscrit un doublé contre les Sénégalais à New York et ainsi contribué au succès des siens après le but de Marcus Pedersen. Les Lions de la Teranga avaient pourtant donné bien du fil à retordre aux Scandinaves, Ismaïla Sarr inscrivant lui aussi un doublé.

Ensuite, une des plus grandes surprises de la compétition s’est produite dans le mythique stade puisque l’Équateur, pourtant mené d’un but marqué par Leroy Sané dès la deuxième minute, est parvenu à arracher la victoire face à la Mannschaft. Après l’égalisation de Nilson Angulo pour les Sud-Américains à la neuvième minute, c’est Gonzalo Plata en seconde période qui a finalement permis aux siens de s’imposer. Deux jours plus tard, Jude Bellingham et Harry Kane y sont allés de leur but pour permettre aux Anglais de prendre le meilleur sur le Panamá (2-0), et ainsi la tête du groupe L. En seizièmes de finale, la France a livré une prestation magistrale face à la Suède (3-0), Mbappé inscrivant de nouveau un doublé pour porter son total dans la compétition à six réalisations. Sans surprise, l’attaquant français a remporté le Soulier d’or adidas avec 10 buts et même inscrit son nom tout en haut du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’épreuve reine (22 buts).