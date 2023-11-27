L’Espagne remporte la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à New York – New Jersey

La Roja est sacrée pour la seconde fois grâce une victoire haletante après prolongation contre l’Argentine

Le Stade de New York – New Jersey, à guichets fermés, a vécu le tout premier spectacle Topps de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™

Tout au long de la compétition, 6 810 966 spectateurs auront afflué dans les stades

Une historique Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est achevée ce dimanche par le titre de l’Espagne, victorieuse 1-0 de l’Argentine en finale, après prolongation.

Dans un Stade de New York – New Jersey à guichets fermés, la Roja s’est adjugé le deuxième sacre de son histoire, mais aussi la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes et 104 matches.

Alors que le score était toujours de 0-0 après 90 minutes, l’attaquant Ferrán Torres a inscrit à la 106e minute le seul but du match. L’Espagne devient par la même occasion la première nation à détenir simultanément les trophées de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Cette rencontre sous haute tension a également été marquée par le tout premier spectacle Topps de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde, une célébration historique à la croisée entre le sport et la musique. Produit par Global Citizen et mis en scène par Chris Martin, cet événement a mis à l’affiche Madonna, Shakira, BTS et Justin Bieber. Il a en outre vu l’apparition de Burna Boy, de Gustavo Dudamel, de l’Orchestre philharmonique de New York, ainsi que de la chorale PS22 aux côtés de Coldplay.

À l’issue de la finale de ce dimanche, les lauréats des récompenses individuelles ont par ailleurs été annoncés. L’Espagne et particulièrement bien représentée, puisque Rodri s’est vu décerner le Ballon d’or adidas et Unai Simón le Gant d’or adidas, tandis que Pau Cubarsí a reçu le Prix du Meilleur Jeune Joueur présenté par Aramco. La liste complète des distinctions est disponible ici.

Un nombre record de 6 810 966 spectateurs auront assisté à la 23e édition de l’épreuve suprême, la première coorganisée par trois pays : le Canada, les États-Unis et le Mexique. Au total, 308 buts auront été marqués dans les 16 stades de la compétition, tandis que le monde entier s’est uni, sur le terrain comme en dehors, pour une fête du football de 39 jours qui marquera un avant et un après dans l’histoire du sport.