Le premier spectacle Topps de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, une plateforme de marque créative 

L’événement constituera une grande fête pour les supporters à New York – New Jersey et dans le monde entier

Topps obtient les droits de naming avant la finale d’aujourd’hui entre l’Espagne et l’Argentine

D’autres entités seront de la partie, comme ADI Chain, Bank of America, DoorDash, Kayford Holdings, Marriott Bonvoy, Visa and YouTube Music

La FIFA a annoncé que Topps avait obtenu les droits de naming du tout premier spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, prévu aujourd’hui au Stade de New York – New Jersey.

L’événement, qui portera le nom de spectacle Topps de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, réunira plusieurs artistes parmi les plus emblématiques de notre époque pour une célébration à la portée historique, à la croisée du sport et de la musique. Produit par Global Citizen et mis en scène par Chris Martin, ce spectacle mettra à l’affiche Madonna, Shakira, BTS et Justin Bieber. Il verra également l’apparition de Burna Boy, de Gustavo Dudamel, chef d’orchestre vénézuélien de renommée internationale et directeur musical et artistique de l’Orchestre philharmonique de New York, ainsi que de la chorale PS22, décorée d’un Webby Award, aux côtés de Coldplay.

Outre Topps, différentes autres marques apporteront leur soutien : ADI Chain et Visa, Partenaires FIFA, Bank of America, sponsor officiel, DoorDash et Marriott Bonvoy, supporters de la compétition, YouTube Music, plateforme préférentielle, ou encore Kayford Holdings, détenteur de licence exclusif pour la Grande Chine et le Japon. Chaque entité sera intégrée de différentes manières au cours de ce spectacle de 11 minutes, qui ne manquera pas d'émerveiller les supporters et supportrices présents dans le stade, lors des visionnages publics organisés dans les pays hôtes, ou devant leurs téléviseurs et leurs appareils mobiles aux quatre coins du monde.