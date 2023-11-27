Justin Bieber partagera la vedette avec Madonna, Shakira et BTS lors du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Football, musique et enjeux sociaux se mêleront lors du tout premier spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, le dimanche 19 juillet au stade de New York New Jersey

Burna Boy, Gustavo Dudamel et PS22 Chorus, accompagnée de Coldplay, se produiront également

Plus de 50 millions de dollars américains ont déjà été levés, notamment grâce au prélèvement d’un dollar sur chaque billet vendu pour les matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, afin de financer des projets sociaux à travers le monde

La FIFA et Global Citizen ont le plaisir d’annoncer que la superstar mondiale Justin Bieber intègre l’affiche du spectacle historique de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se tiendra le dimanche 19 juillet 2026 au stade de New York New Jersey.

Justin Bieber partagera ainsi l’affiche avec Madonna, Shakira et BTS parmi les grands noms de ce tout premier spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, réunissant certains des plus grands artistes de la planète pour une célébration historique à la croisée du sport, de la musique et des enjeux mondiaux. Burna Boy, dont le tube mondial « 'Dai Dai' » en duo avec Shakira caracole en tête des charts partout dans le monde, participera lui aussi à ces 11 minutes de show télévisé, aux côtés de Gustavo Dudamel, chef d’orchestre vénézuélien de renommée internationale et directeur musical et artistique de l’Orchestre philharmonique de New York, ainsi que de la chorale PS 22 Chorus, lauréate d’un Webby Award, accompagnée de Coldplay.

« Rien n’est plus important que l’éducation pour répondre aux besoins de notre monde. Nous sommes fiers que Justin Bieber se joigne à Madonna, Shakira et BTS en tant que tête d’affiche du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, en soutien au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen et la FIFA pour l’éducation et à notre mission visant à élargir l’accès à une éducation de qualité et à la pratique du football pour les enfants du monde entier », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Burna Boy, Gustavo Dudamel et PS 22 Chorus avec Coldplay seront également de la partie et joueront un rôle essentiel pour transmettre un message fort d’unité et d’espoir à des milliards de personnes à travers le monde. Alors que la planète entière aura les yeux tournés vers le match de football le plus important de l’histoire, le dimanche 19 juillet 2026 au stade de New York New Jersey, ce spectacle exceptionnel, orchestré par Chris Martin, leader de Coldplay, célébrera le football, la musique et nos valeurs communes, afin de laisser un héritage qui perdurera bien au-delà du coup de sifflet final. »

Le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ soutiendra le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, une initiative qui ambitionne de réunir 100 millions de dollars américains afin d’élargir l’accès à une éducation de qualité et à la pratique du football pour les enfants du monde entier. Plus de 50 millions de dollars américains ont déjà été collectés et cette dynamique se poursuit : 1 dollar sur chaque billet vendu pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera reversé au Fonds, qui financera des projets sociaux à travers le monde.

« La Coupe du Monde de la FIFA fédère le monde comme aucun autre événement. C’est un honneur de participer à ce spectacle de la mi-temps, et je le suis d’autant plus en sachant qu’il contribue déjà à élargir l’accès à l’éducation pour les enfants du monde entier,” a déclaré Justin Bieber.

« La Coupe du Monde de la FIFA est l’un des rares moments qui rassemble véritablement le monde entier. Représenter l’Afrique lors du tout premier spectacle de la mi-temps d'une finale de la Coupe du Monde de la FIFA est à la fois un immense privilège et une grande responsabilité, que je prends très au sérieux. Je suis honoré de participer à un spectacle qui non seulement célèbre le football et la culture, mais contribue également à offrir davantage d’opportunités aux enfants du monde entier par l’éducation », a ajouté Burna Boy.

Des personnages de Sesame Street et des Muppets, qui font découvrir le plaisir d’apprendre aux enfants du monde entier depuis des générations, participeront eux aussi au spectacle. Leur présence vient renforcer la vocation du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 : contribuer à garantir aux enfants du monde entier l’accès à une éducation de qualité.

Le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est produit par Global Citizen, en partenariat avec Live Nation et Done + Dusted. Dans une courte vidéo annonçant les artistes participants, Chris Martin, du groupe Coldplay, a dévoilé cette programmation prestigieuse en déclarant que le spectacle serait « placé sous le signe du vivre-ensemble... et que tout le monde y est invité ».

En mai 2026, la FIFA et Global Citizen ont annoncé la première vague d’organisations bénéficiaires de subventions du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, destiné à soutenir des programmes facilitant l’accès à l’éducation et à la pratique du football pour les enfants issus de communautés défavorisées dans dix pays.

À travers son soutien à des initiatives locales éprouvées combinant éducation, sport et mobilisation des communautés, le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation vise à favoriser l’accès à l’éducation, améliorer les parcours scolaires et créer de nouvelles opportunités aux enfants vivant dans des communautés parmi les plus défavorisées au monde. Pour en savoir plus sur le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation et sur les premiers bénéficiaires, rendez-vous sur globalcitizen.org.

Le conseil consultatif non fiduciaire du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation est composé de Gianni Infantino, Président de la FIFA, Hugh Evans, co-fondateur et directeur général de Global Citizen, la chanteuse et auteure-compositrice colombienne Shakira, l’acteur australien Hugh Jackman, la femme d’affaires et entrepreneuse états-unienne Ivanka Trump, le chanteur canadien The Weeknd, la légende états-unienne du tennis Serena Williams, l’ancien Ballon d’Or brésilien Kaká ainsi que le co-président de la Bank of America, Jim DeMare.

Par ailleurs, à travers sa campagne Unite for Education (s’unir en faveur de l’éducation), la FIFA met en lumière, tout au long de la compétition, le pouvoir du football d’élargir l’accès à l’éducation et de créer un impact durable au-delà du terrain. Lors des huitièmes, des quarts et des demi-finales, les joueurs porteront l’écusson « Unite for Education » sur la manche afin de sensibiliser le public à des initiatives telles que le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, le programme Football for Schools de la FIFA et les projets éducatifs de la Fondation FIFA.