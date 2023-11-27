Le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation octroie des subventions à un premier groupe d’organisations facilitant l’accès à l’éducation et au football à l’échelle locale

Vingt-sept organisations locales réparties dans dix pays reçoivent des fonds destinés à venir en aide aux enfants issus de communautés défavorisées

Créé en 2025, le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation a pour objectif de collecter USD 100 millions afin d’améliorer les possibilités d’accès à l’éducation et au football pour les enfants du monde entier

Le prochain cycle de candidatures est désormais ouvert, et les partenaires ainsi que les donateurs internationaux étendent leur portée à travers le sport et l’éducation

La FIFA et Global Citizen ont dévoilé aujourd’hui la première liste des bénéficiaires des subventions du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation. Vingt-sept organisations locales réparties dans dix pays ont été retenues et bénéficieront de subventions allant de USD 50 000 à 250 000. L’objectif est de soutenir le travail essentiel qu’elles accomplissent en proposant une éducation de qualité et des programmes de football aux enfants issus de communautés défavorisées à travers le monde.

Le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation souhaite collecter USD 100 millions d’ici la fin de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ afin d’élargir l’accès à l’éducation et au football pour les enfants du monde entier. À ce jour, plus de USD 30 millions ont été collectés par le Fonds auprès de fondations philanthropiques, d’entreprises internationales, de donateurs individuels et via les recettes de billetterie générées par de grands événements musicaux et sportifs, parmi lesquels figurent la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et la Coupe du Monde 2026 à venir.

La première cohorte de bénéficiaires du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation illustre aussi bien l’étendue des besoins à l’échelle mondiale que les possibilités d’action concrète. Les organisations sélectionnées viennent en aide à des milliers d’enfants à travers le monde, notamment dans des régions où moins de 15% des élèves achèvent leurs études secondaires et où le taux de pauvreté dépasse les 60%. Ces chiffres rappellent l’importance d’investissements ciblés pour répondre à l’urgence de ces besoins.

À travers son soutien à des initiatives locales éprouvées combinant éducation, sport et mobilisation des communautés, le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation vise à favoriser l’accès à l’éducation, améliorer les parcours scolaires et offrir de nouvelles opportunités aux enfants vivant dans des communautés parmi les plus défavorisées au monde.

« Le football a le pouvoir d’unir, d’inspirer et de transformer durablement la société. Grâce au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, nous mettons ce pouvoir au service de l’avenir des enfants dans le monde entier », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Ces organisations font un travail remarquable, souvent dans des environnements extrêmement difficiles, pour garantir aux enfants l’accès à l’éducation et leur permettre de développer des compétences utiles au quotidien à travers le football. Avec Global Citizen, notre objectif est d’accroître leur portée et d’aider encore plus d’enfants à s’épanouir. »

Voici les premières organisations à bénéficier des subventions du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation :

our en savoir plus sur le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation et sur les premiers bénéficiaires, rendez-vous sur globalcitizen.org/education-fund-grantees.

Les candidatures pour le deuxième cycle de subventions du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation sont désormais ouvertes. Les organisations dont la mission est d’offrir un accès à l’éducation par le sport aux enfants issus de communautés défavorisées partout dans le monde sont invitées à soumettre leur candidature sur le site globalcitizen.org/education-fund-apply. Les subventions seront comprises entre USD 50 000 et 250 000.

Hugh Evans, cofondateur et président-directeur général de Global Citizen, a déclaré : « Pour les enfants qui grandissent dans l’extrême pauvreté, l’accès à l’éducation ne représente pas seulement une chance de changer de vie ; c’est une véritable question de survie. Les retombées du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation sont considérables. Au-delà des salles de classe et des terrains de football, elles bénéficieront à l’ensemble des communautés concernées, en contribuant à améliorer les conditions de vie et à rompre le cycle de la pauvreté. Je tiens à adresser mes sincères félicitations à nos premiers bénéficiaires et à leur exprimer toute ma gratitude pour leur travail remarquable. »

« C’est un immense honneur de prendre part à une initiative de cette envergure et porteuse d’une mission aussi importante, avec le potentiel de changer des vies et d’élargir l’accès à l’éducation pour les enfants à travers le monde », a affirmé Joseph Mrak III, président-directeur général de Foundation Source. « Depuis plus de 25 ans, nous insistons sur le fait qu’une philanthropie efficace ne peut se contenter d’avoir de bonnes intentions : compter sur une infrastructure solide en termes opérationnels et de conformité est essentiel pour acheminer les dons vers les populations qui en ont le plus besoin. »

Bank of America, sponsor bancaire officiel de la Coupe du Monde 2026 et banque gestionnaire du Fonds, fait partie des donateurs fondateurs du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, qui a également été alimenté grâce aux revenus générés par la billetterie de la Coupe du Monde des Clubs 2025, de la Coupe du Monde 2026 et FIFA Collect. De nouvelles contributions provenant de fondations philanthropiques, d’entreprises et de donateurs individuels devraient être annoncées dans les mois à venir.

Le conseil consultatif non fiduciaire du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation réunit notamment le Président de la FIFA, Gianni Infantino, le cofondateur et président-directeur général de Global Citizen, Hugh Evans, l’acteur australien Hugh Jackman, l’entrepreneure américaine Ivanka Trump, le chanteur canadien The Weeknd, la chanteuse colombienne Shakira, l’ancienne joueuse de tennis américaine Serena Williams, la légende brésilienne du football Kaká ainsi que le coprésident de Bank of America, James DeMare.

La moitié des fonds récoltés en faveur du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation sera consacrée au programme Football for Schools de la FIFA, une initiative visant à développer les compétences psychosociales, l’apprentissage, et renforcer les communautés du monde entier grâce au football.

La première cohorte de bénéficiaires du Fonds a été sélectionnée à l’issue d’un processus rigoureux en plusieurs étapes, pensé pour garantir la crédibilité et l’efficacité de l’initiative. Plus de 3 500 candidatures ont été soumises dans le cadre d’un appel mondial ouvert. Après une vérification indépendante de l’éligibilité et de la conformité menée par Foundation Source, les équipes de Global Citizen ont présélectionné les candidatures les plus solides selon des critères d’évaluation stricts.