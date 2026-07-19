La FIFA Arena de Central Park accueille un tournoi Football for Schools

Chaque joueur a reçu une paire de chaussures de football dans le cadre du programme Boots for All

La FIFA Arena de Central Park est l'un des 26 mini-terrains qui seront inaugurés dans la région de New York.

Football for Schools enseigne des compétences de vie et des savoirs académiques à travers des séances d'entraînement l ludiques

Plus de 80 jeunes joueurs de l'association Street Soccer USA ont pris part à un tournoi organisé à la FIFA Arena de Central Park, à New York, dans le cadre du programme Football for Schools de la FIFA. Chaque participant s'est également vu remettre une paire de chaussures de football dans le cadre du programme "Boots for All", qui permet à davantage d'enfants d'avoir accès à l'équipement essentiel pour pratiquer le football dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

Organisé à la veille de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Stade de New York New Jersey, ce tournoi a offert aux jeunes joueurs une expérience unique au cœur de l'effervescence de la plus grande compétition de football au monde.

Football for Schools tournament at FIFA Arena in Central Park 02:08

« Je pense que c’est un moment exceptionnel en parallèle de cette Coupe du Monde de la FIFA », a déclaré Franck Castillo, directeur du programme Football for Schools. « Tout le monde est enthousiaste, les jeunes y compris. Avec FIFA Arena et FIFA Boots for All, Football for Schools a notamment pour objectif d’offrir aux enfants une première expérience sportive positive. »

« Il a été démontré que lorsqu’un enfant de moins de 10 ans vit une première expérience sportive positive, il est plus susceptible de pratiquer une activité physique tout au long de sa vie. C’est donc un enjeu majeur en matière de santé. »

« FIFA Arena est une formidable initiative du Président de la FIFA, Gianni Infantino. Elle offre aux enfants des communautés des espaces sûrs et accessibles pour jouer au football », a précisé Elkhan Mammadov le directeur de la division Associations Membres de la FIFA, Elkhan Mammadov. « Le programme 'Boots for All' revêt également une grande importance, car il contribue à garantir que les jeunes joueurs disposent de l’équipement nécessaire pour pratiquer le football en toute sécurité et profiter pleinement de la discipline. Ensemble, ces initiatives illustrent l’engagement de la FIFA à soutenir ses Associations membres et à offrir davantage d’opportunités aux jeunes grâce au football partout dans le monde. »

Street Soccer USA est une organisation nationale à but non lucratif présente dans 16 villes, qui accompagne plus de 75 000 joueurs dans certains des quartiers les plus défavorisés du pays.

« Notre collaboration avec Street Soccer est constructive, et je tiens à les remercier chaleureusement », a déclaré M. Castillo. « Il s’agit de donner de l’espoir et de la joie à tous ces jeunes joueurs. Je suis convaincu qu’ils garderont un souvenir mémorable de cette expérience. »