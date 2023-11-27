Stade hôte du 1 000e match de l’histoire de la compétition reine du football, le « Géant d’acier » de Monterrey a fait ses adieux à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

À l’occasion du Maroc – Pays-Bas d’hier soir, le Stade de Monterrey et son cadre exceptionnel ont accueilli leur quatrième et dernière rencontre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Pour sa deuxième participation à l’organisation de la compétition, le magnifique écrin a enregistré trois matches à guichets fermés, pour une affluence moyenne de 99,9% de sa capacité totale

Situé au cœur du Parque Fundidora, le site du FIFA Fan Festival™ de la ville restera quant à lui ouvert jusqu'à la grande finale du 19 juillet

La participation de la ville de Monterrey en tant qu’hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura été marquée par des prises de vue sensationnelles, un anniversaire mémorable et un seizième de finale au sommet entre deux prétendants au sacre suprême.

Chef-lieu de l’État mexicain du Nuevo León et pépinière de talents du football nord-américain, Monterrey est la deuxième ville à avoir fait ses adieux à la compétition. Cette belle aventure s’est conclue en apothéose sur une rencontre haletante entre le Maroc et les Pays-Bas, hier soir, 29 juin. Devant 51 243 spectateurs, les Lions de l’Atlas sont revenus sur les Bataves dans les ultimes minutes du temps additionnel pour finalement arracher la victoire aux tirs au but.

Ce choc des seizièmes de finale était le quatrième match accueilli par le Stade de Monterrey dans ce cru 2026, et le douzième disputé dans la ville toutes éditions confondues. En effet, huit rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1986™ s’y étaient déjà déroulées, à l’Estadio Universario (cinq matches) et à l’Estadio Tecnológico (trois matches).

Et en dépit de la rivalité électrique entre le CF Monterrey, actuel club résident du stade, et ses voisins des Tigres UANL, la ville et la région entières ont su enterrer la hache de guerre pour se réunir autour de cette Coupe du Monde historique. Sur les quatre parties disputées, trois se sont déroulées dans un stade complet, et l’affluence moyenne a atteint les 99,9% de la capacité totale du stade.

Depuis les tribunes, les supporters présents ont bien sûr pu profiter du spectacle sur la pelouse, mais les téléspectateurs n’étaient pas en reste et ont pu se délecter des images époustouflantes des alentours immédiats du stade. Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos des montagnes du Cerro de la Silla en arrière-plan du « Géant d’acier » sont rapidement devenues virales, faisant du site l’une des cartes postales officielles de la compétition. Inauguré en août 2015, le Stade de Monterrey a pu se préparer pour le plus grand rendez-vous du football mondial en accueillant en mars dernier deux matches du Tournoi de barrage, dont la victoire de l’Irak sur la Bolivie pour décrocher son précieux ticket d’or.

Parmi les personnes qui ont pu assister à certaines des rencontres figurait Matías Almeyda, le nouvel entraîneur du CF Monterrey. Ce dernier était présent à deux matches, dont le seizième de finale. Au cours de sa carrière de joueur, l’ancien milieu de terrain a représenté l’Argentine à la Coupe du Monde de la FIFA 1998™ en France et à l’édition suivante en Corée et au Japon. En tant qu’entraîneur, il a notamment passé trois saisons et remporté de nombreux titres avec le CD Guadalajara, l’un des clubs les plus emblématiques de la Liga MX.

« Le Stade de Monterrey est vraiment impressionnant », a-t-il déclaré. « Je tiens à les féliciter pour cette merveille architecturale. Quand on fait partie du monde du football comme c’est mon cas, c’est toujours un bonheur de se rendre dans des enceintes aussi magnifiques. »

Le premier match de cette Coupe du Monde disputé à Monterrey s’est tenu le dimanche 14 juin, pour l’entrée en lice de la Suède et de la Tunisie dans le Groupe F. À la faveur d’une prestation très convaincante, les Blågult se sont imposés sur le score de 5-1. Yasin Ayari a d’ailleurs inscrit le premier et le dernier but de son équipe, lui dont le père est tunisien.

Stade hôte du 1 000e match de l’histoire de la compétition reine du football, le « Géant d’acier » de Monterrey a fait ses adieux à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ Previous 01 / 07 FIFA World Cup 2026 Venues - Monterrey Stadium 02 / 07 South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 03 / 07 Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 04 / 07 Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 05 / 07 Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026 06 / 07 Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 07 / 07 Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 Next

Six jours plus tard, le stade a accueilli le 1 000e match de l’histoire de la compétition suprême, qui court depuis 96 ans déjà. Pour cet affrontement entre le Japon et la Tunisie, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, était en tribune en compagnie de la princesse Takamado du Japon, ainsi que d’autres personnalités de haut rang et un groupe de FIFA Legends. Sur la pelouse, les Nippons se sont montré intraitables en infligeant un sévère 4-0 aux Aigles de Carthage, grâce notamment à un doublé de leur attaquant Ayase Ueda.

Puis, le mercredi 24 juin, en conclusion de la phase de groupes, le Stade de Monterrey a accueilli la rencontre entre l’Afrique du Sud et la République de Corée. Par l’intermédiaire d’une réalisation de Thapelo Maseko à la 63e minute, les Bafana Bafana sont parvenus à s’imposer pour décrocher la première qualification pour la phase à élimination directe de leur histoire.

Enfin, l’aventure de Monterrey en tant que ville hôte s’est achevée en beauté avec le choc d’hier soir entre le Maroc et les Pays-Bas pour le compte des seizièmes de finale, seule rencontre à ce stade opposant deux équipes du Top 10 du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. À l’issue d’une partie très accrochée débouchant sur un score nul 1-1 en prolongation, les demi-finalistes de la dernière édition ont finalement réussi à se défaire des Oranje au terme d’une séance de tirs au but haletante.

Que les supporters présents à Monterrey se rassurent : bien que le « Géant d’acier » ait connu sa dernière danse dans la compétition, la fête continue sur le site du FIFA Fan Festival™ de la ville. Situé en plein cœur du Parque Fundidora, il restera ouvert jusqu’à la grande finale du 19 juillet prochain. Depuis le début de la Coupe du Monde il y a 18 jours, l’événement a attiré plus de 809 000 visiteurs, soit le second plus haut total derrière le site de Mexico.