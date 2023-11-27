Gianni Infantino et la princesse Takamodo célèbrent le 1 000e match de la Coupe du Monde de la FIFA™ dans un stade à guichets fermés

Le 1 000 e match de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™ s'est déroulé au Stade de Monterrey ce samedi 20 juin

Le Japon a battu la Tunisie 4-0 devant 51 243 spectateurs, parmi lesquels le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et la princesse Takamado du Japon

M. Infantino et la princesse Takamodo ont signé un panneau commémoratif, tandis que les maillots des arbitres et des joueurs arboraient des insignes dorés

Ce fut un moment inoubliable, à la hauteur de cet événement historique : ce samedi 20 juin, le Stade de Monterrey était plein à craquer, accueillant une foule aussi bruyante que colorée à l’occasion du 1 000e match de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Sous les yeux du Président de la FIFA, Gianni Infantino, et de la princesse Takamado du Japon, les Samourai Blue se sont imposés 4-0 face à une vaillante équipe tunisienne. Ce choc du groupe F était le deuxième match de ces deux équipes dans cette Coupe du Monde de la FIFA 2026™, mais également la 1 000e rencontre de l’histoire de l’épreuve reine, riche de 96 ans d’histoire et considérée comme l’événement sportif le plus populaire et influent de la planète.

"La prestation éblouissante du Japon a illuminé ce 1 000e match de la Coupe du Monde de la FIFA !", a déclaré le Président Infantino. "La Tunisie a également joué son rôle dans cette rencontre historique, devant une foule nombreuse qui a apporté de la couleur, du caractère et un esprit de fête à ce moment singulier."

Outre l'ambiance électrique et le formidable niveau de jeu observé, la soirée a été placée sous le signe de la joie et du souvenir. La Coupe du Monde 2026 s’est rapidement imposée comme une immense fête avec de nombreux buts et des stades pleins, et ce 1 000e match a offert une occasion unique de revenir sur la riche histoire de la compétition et sa croissance perpétuelle, tant au niveau de sa popularité que de son envergure.

"Ce sont 1 000 matches, 1 000 fois plus d’émotion, 1 000 fois plus de passion, 1 000 fois plus de battements de cœur, 1 000 fois plus de buts, d’arrêts, de fans, de public...", a poursuivi le Président de la FIFA.

Pour marquer l'occasion, M. Infantino et la princesse Takamodo ont signé un grand panneau bleu et doré sur lequel figuraient les détails de ce 1 000e match, ainsi que le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™. Le Président Infantino a également échangé des cadeaux commémoratifs avec ses homologues de la Fédération Japonaise de Football, Tsuneyasu Miyamoto, et de la Fédération Tunisienne de Football, Moez Nasri, ainsi qu'avec des membres du comité d'organisation de la ville de Monterrey.

Par ailleurs, des insignes dorés exclusifs arborant l’inscription "Match 1000" ont été créés et apposés sur les maillots des joueurs et des officiels de match, qui étaient menés par l'arbitre roumain István Kovács.

Plusieurs FIFA Legends ont assisté à cette rencontre, dont le défenseur espagnol Sergio Ramos et l'ancien attaquant bulgare Hristo Stoitchkov, qui ont tous deux des liens avec le Mexique et ont déjà disputé un match spécial dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.

Sergio Ramos a soulevé le trophée de la compétition suprême en 2010 au sein d'une formidable équipe d’Espagne, et a évolué au CF Monterrey en 2025 – il était notamment le capitaine du club mexicain lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Il a disputé l'intégralité du 700e match de la Coupe du Monde de la FIFA, qui était un huitième de finale opposant l'Espagne à la France, future finaliste, lors de l’édition 2006 en Allemagne. En 1994, Stoichkov a permis à la Bulgarie de décrocher une quatrième place remarquable aux États-Unis. Il a terminé meilleur buteur de cette édition à égalité avec le Russe Oleg Salenko. L’ancien joueur de Barcelone et de Parme intervient régulièrement à la télévision mexicaine en tant que consultant et commentateur. Stoichkov a joué un rôle déterminant lors du 500e match de l’histoire de l’épreuve reine, en marquant le premier but qui a permis à la Bulgarie de créer la surprise en battant l'Argentine 2-0, lors de leur dernier match de groupe.

"Le fait de voir le Mexique – et plus particulièrement Monterrey – accueillir ici le 1 000e match de l’histoire de la Coupe du Monde me donne beaucoup d’espoir. C’estun événement majeur, et je suis très heureux qu’on le célèbre dans ce stade", a déclaré Sergio Ramos.

De son côté, Hristo Stoichkov a déclaré : "C’est formidable pour les équipes qui vont disputer aujourd’hui ce 1 000e match. Je suis également très heureux qu'un arbitre de Roumanie, pays voisin de la Bulgarie, dirige une telle rencontre. Les habitants de Monterrey doivent profiter de ce moment. Je suis venu ici de nombreuses fois. Les Mexicains sont vraiment fous de football."

Le match de samedi a mis en scène une équipe asiatique et une équipe africaine dans une enceinte d’Amérique du Nord – un véritable symbole de la mondialisation croissante du football. Cette expansion, ainsi que l'esprit d'unité et les opportunités qu'elle a générés à travers le monde, ont également ému l’icône bulgare.

"J'adore voir tous ces gens dans les stades, avec leur tenue, leur maillot... ils crient, ils chantent, ils s'étreignent, ils expriment leur joie", a déclaré Stoichkov. "C’estça, le football, et je pense qu’il est important d’enseigner aux jeunes que le football est un sport qui rassemble. Le football, c'est une passion. C’est un sport où 100 000 personnes vous applaudissent parce que vous avez réussi un geste technique ou marqué un but... C’est aussi quelque chose d’important."