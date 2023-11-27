La FIFA organise une session d’intégration pour les responsables des contrôles de dopage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les responsables des contrôles de dopage de la FIFA qui officieront lors du grand rendez-vous mondial se sont réunis à Miami

Cette équipe supervisera un programme exhaustif de contrôles dans toutes les villes hôtes

Les responsables des contrôles de dopage seront à la tête d’équipes internationales en charge du prélèvement et d’escortes

Les préparatifs des opérations de lutte contre le dopage en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se sont officiellement achevés hier à Miami, dans les bureaux de la FIFA, à l’occasion de la session d’intégration à laquelle ont participé les 16 responsables des contrôles de dopage de la FIFA.

Les personnes choisies pour mener les missions de lutte contre le dopage ont ainsi pu se retrouver avant d’être déployées dans les 16 villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Cette réunion était avant tout l'occasion de mettre un point final aux préparatifs de la compétition et d’organiser un ultime briefing opérationnel avant le lancement des activités de lutte contre le dopage.

Chaque responsable a été affecté à une ville hôte, dans laquelle il supervisera les opérations de lutte contre le dopage tout au long de la compétition. Notamment en charge des programmes de tests en compétition et hors compétition, ils devront veiller à la bonne application des procédures de lutte contre le dopage de la FIFA dans les stades.

Ce rendez-vous a aussi permis de traiter de nombreuses questions portant aussi bien sur la théorie que la pratique : transport et logistique, planification, aspects informatiques, procédures d’accréditation, communication avec les volontaires, tests, procédures d’expédition des prélèvements et programme de lutte contre le dopage pendant la compétition.

Les participants et participantes ont bénéficié d’un rappel sur l’utilisation des kits de contrôles fournis par LockCon, le partenaire de la FIFA. Ils ont également étudié la dernière édition du manuel DCO afin de garantir la qualité et la cohérence des contrôles tout au long de la compétition.

Le programme antidopage de la Coupe du Monde est assuré par une équipe internationale et plurielle, qui comprend les escortes et le personnel en charge du prélèvement des échantillons, dont des représentants des organisations nationales antidopage du Canada, des États-Unis et du Mexique, tous sous l'égide des responsables des contrôles de dopage de la FIFA.