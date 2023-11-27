Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, en visite en RP Chine

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, et le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, se sont entretenus avec de hauts dirigeants chinois à Pékin (RP Chine)

La délégation de la FIFA a notamment rencontré Zhang Jiasheng, vice-ministre de l’administration générale d’État du Sport du pays, et Song Kai, président de la Fédération Chinoise de Football

Les discussions ont porté sur le renforcement de la collaboration entre les différentes instances et la promotion du football en RP Chine

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, et le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, ont rencontré des représentants du gouvernement chinois et de la Fédération Chinoise de Football (CFA) à Pékin, afin d’aborder la coopération entre les différentes instances. Après les visites du Président de la FIFA, Gianni Infantino, à Shanghai en octobre 2024 et de la directrice du Football de la FIFA, Jill Ellis, début mai, MM. Grafström et Wenger se sont entretenus avec le vice-ministre de l’administration générale d’État du Sport de RP Chine, Zhang Jiasheng, et le président de la CFA, Song Kai. Les discussions ont principalement porté sur les prochaines étapes du développement du football à travers le pays.

« Nous avons eu des échanges très fructueux avec le vice-ministre Zhang et le président Song, qui partagent tous deux la volonté de la FIFA de développer le football dans ce magnifique pays », a expliqué Mattias Grafström. « Il y a un potentiel considérable en RP Chine. Le pays a un rôle crucial à jouer au sein de la région et en tant que membre de la FIFA. Je suis convaincu que nous atteindrons cet objectif grâce à la vision et à l’énergie déployées par la CFA et le gouvernement, ainsi qu’avec le soutien de la FIFA. »

Les parties ont discuté de l’approfondissement de la coopération entre la CFA et la FIFA autour d’un plan en cinq piliers couvrant divers domaines, dont le développement des talents et le football féminin, l’arbitrage, la communication ou l’organisation de compétitions de la FIFA.

La délégation de la FIFA a également visité l’académie nationale de jeunes de la CFA, où elle a assisté à une séance d’entraînement de l’équipe nationale masculine U-14 et reçu des explications détaillées sur les mécanismes de détection des talents de l’académie ainsi que sur l’utilisation de nouvelles technologies.