Le Secrétaire Général de la FIFA s’entretient avec la délégation iranienne après son arrivée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Mattias Grafström s’est entretenu avec Mehdi Taj, président de la Fédération Iranienne de Football (FFIRI), après l’arrivée de l’équipe au Mexique

Les discussions « très fructueuses » ont porté sur les moyens d’assurer que la participation de la RI Iran se déroule sans heurts

Cet entretien en ligne fait suite à une réunion en présentiel tenue le mois dernier à Istanbul (Turquie)

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a tenu des discussions très constructives avec le président de la Fédération Iranienne de Football (FFIRI), Mehdi Taj, après l’arrivée de la délégation iranienne à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Une fois l’équipe installée dans son camp de base pour la compétition, le Centro Xoloitzcuintle de Tijuana (Mexique), MM. Grafström et Taj se sont entretenus lors d’une réunion en ligne qui faisait suite aux échanges très positifs noués lors de la réunion en présentiel organisée à Istanbul (Turquie) le mois dernier.

Les discussions ont notamment porté sur la coordination et la planification nécessaires pour garantir la fluidité des opérations liées à la participation de la RI Iran à la compétition.

« Le président Taj et moi-même avons tenu des discussions très fructueuses, tout comme lors de notre rencontre à Istanbul », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA. « L’équipe étant bien arrivée au Mexique, la FIFA et la FFIRI poursuivront leur dialogue et leur collaboration afin de veiller à ce que toute la délégation puisse vive une expérience positive et que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir disputer les matches. Nous nous réjouissons tous des semaines à venir. »