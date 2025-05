Lancement du projet FIFA Arena en Indonésie avec deux nouveaux mini-terrains

Deux mini-terrains ont été inaugurés près de Jakarta dans le cadre du projet FIFA Arena

L’initiative vise à aménager au moins 1 000 nouveaux mini-terrains à destination des enfants partout dans le monde, conformément à l’engagement du Président de la FIFA

Le président de la Fédération Indonésienne de Football, Erick Thohir, déclare que les terrains sont synonymes « d’opportunités, d’apprentissage et d’espoir »

Dans le cadre de l’objectif du Président de la FIFA, Gianni Infantino, d’aménager au moins 1 000 nouveaux mini-terrains partout dans le monde à l’intention des enfants, deux mini-terrains FIFA Arena ont été inaugurés à proximité d’écoles en Indonésie.

Le projet FIFA Arena va être déployé aux quatre coins de la planète, notamment sur le territoire de la Fédération Indonésienne de Football (PSSI), qui figure parmi les 11 premières associations membres de la FIFA à le mettre en œuvre. Un mini-terrain pouvant accueillir quelque 600 élèves des écoles Ciputat State Elementary School 07 et Ciputat Disability School a été inauguré à Ciputat, au sud-est de Jakarta, tandis qu’un autre l’a été près de l’université Mandiri, dans l’ouest de cette même capitale indonésienne. Ce deuxième mini-terrain pourra accueillir plus de 850 élèves des écoles Kusuma Wijaya 05 Elementary School, Kusuma Wijaya 07 Elementary School et BDN Elementary School.

« Félicitations à la Fédération Indonésienne de Football et à son président, Erick Thohir. Vous faites partie de notre 11 de départ, les 11 premières fédérations à inaugurer officiellement un mini-terrain FIFA Arena et donc à officiellement lancer un projet qui changera la vie de millions d’enfants », a déclaré le Président de la FIFA dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie d’inauguration, à laquelle ont assisté Kanya Keomany, membre du Conseil de la FIFA et vice-président de la Fédération Laotienne de Football, Erick Thohir, président de la PSSI, ainsi que d’autres représentants du football et du gouvernement local. « Chaque jeune fille et chaque jeune garçon qui souhaite jouer au football doit avoir la possibilité de le faire. Ces enfants méritent un espace sûr dans lequel ils peuvent apprendre, jouer et grandir. C’est tout l’objectif du projet FIFA Arena et c’est ce que vous venez de leur offrir. Vous êtes l’une des premières fédérations, mais beaucoup d’autres suivront. »

Projet "FIFA Arena" en Indonésie Previous 01 / 14 Two mini-pitches have been inaugurated near Jakarta as part of the FIFA Arena project 02 / 14 Children attending the opening of the new FIFA Arena mini-pitches in Jakarta, Indonesia 03 / 14 Two new FIFA Arena mini-pitches have been opened near schools in Indonesia 04 / 14 Children attending the opening of the new FIFA Arena mini-pitches in Jakarta, Indonesia 05 / 14 Two mini-pitches have been inaugurated near Jakarta as part of the FIFA Arena project 06 / 14 Football Association of Indonesia President Erick Thohir attending the opening of two new FIFA Arena mini-pitches 07 / 14 FIFA Arena inauguration in Jakarta, Indonesia 08 / 14 FIFA Member Associations Division Asia & Oceania Regional Director Sanjeevan Balasingam underlined FIFA Arena’s significance 09 / 14 The FIFA Arena project is being rolled out around the world with the Football Association of Indonesia (PSSI) among the first 11 of FIFA’s 211 Member Associations to bring it to life 10 / 14 Football Association of Indonesia President Erick Thohir says the pitches are about “opportunity, learning and hope” 11 / 14 Children attending the opening of two mini-pitches as part of the FIFA Arena project 12 / 14 Football Association of Indonesia President Erick Thohir speaks during the inauguration ceremony 13 / 14 The initiative aims to establish at least 1,000 new mini-pitches worldwide to benefit children 14 / 14 Group photo during the inauguration of two new FIFA Arena mini-pitches Next

Le directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie, Sanjeevan Balasingam, a souligné l’importance des FIFA Arenas. « Ces terrains montrent combien les infrastructures footballistiques, lorsqu’elles sont associées à l’éducation, peuvent avoir des retombées durables sur les communautés. Ils sont un lieu où les valeurs fortes du football rejaillissent : ouverture, inclusivité et orientation vers l’avenir », a-t-il déclaré. La PSSI entend étendre ce modèle à d’autres provinces dans les années à venir, avec le soutien de la FIFA et du gouvernement indonésien, et s’appuyer sur ces mini-terrains de la FIFA pour accroître les investissements dans les infrastructures footballistiques destinées aux jeunes dans tout le pays.

« La portée d’une FIFA Arena va bien au-delà du football. Elle est synonyme d’opportunités, d’apprentissage et d’espoir », a déclaré le président de la PSSI, Erick Thohir, dont l’organisation a travaillé avec les écoles et les propriétaires fonciers pour mener à bien le projet.