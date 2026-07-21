Le Programme d’Observateurs offre aux futurs pays hôtes et aux organisations sportives un aperçu des efforts à déployer pour organiser une Coupe du Monde de la FIFA™ réussie

Plus de 200 observateurs issus de plus de 50 organisations et entités ont participé au Programme d’Observateurs de cette année

Les délégations de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ ont tiré parti de cette expérience pour peaufiner les préparatifs de la compétition de l’année prochaine

Les futurs pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ et des trois rencontres de célébration du centenaire (le Maroc, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay), ainsi que le futur pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ (l’Arabie saoudite), ont pu se faire une idée concrète de l’organisation de la compétition

Si la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a fait vibrer les fans de football du monde entier, elle a aussi permis aux organisateurs des prochaines compétitions de la FIFA de tirer de précieux enseignements sur les opérations complexes nécessaires à l’organisation d’un événement de cette envergure. Le Programme d’Observateurs de la FIFA offre aux organisateurs des futures compétitions mondiales de l’instance une occasion unique de comprendre, de l’intérieur, le fonctionnement quotidien d’une Coupe du Monde de la FIFA™. « Le Programme d’Observateurs est un élément essentiel de chaque Coupe du Monde de la FIFA. Il s’agit d’un dispositif d’échange et de transfert de connaissances conçu pour permettre aux futurs organisateurs des compétitions masculines et féminines de la FIFA de comprendre au mieux ce que représente une telle mission », a déclaré Luca Santaniello, directeur principal du Bureau des projets de la Coupe du Monde de la FIFA. « Nous nous faisons cependant un plaisir d’aider les professionnels d’autres sports et organisateurs d’événements majeurs en leur offrant un aperçu des coulisses d’une Coupe du Monde de la FIFA. » Nicholas Rozenberg, directeur de la stratégie de la FIFA, a ajouté : « Le Programme d’Observateurs va bien au-delà du simple échange de connaissances. Y assister et se retrouver dans un même lieu permet de nouer des liens qui, nous l’espérons, contribueront à façonner les futures compétitions et les grands événements sportifs à travers le monde. Les échanges et les relations qui se nouent permettent aux futurs pays organisateurs de mieux comprendre les processus et les systèmes qui sous-tendent l’organisation d’une compétition, en les appréhendant dans leur contexte, d’une manière qu’aucun autre format ne saurait égaler. »

Le Programme d’Observateurs offre aux futurs pays hôtes et aux organisations sportives un aperçu des efforts à déployer pour organiser une Coupe du Monde de la FIFA™ réussie 02:15

Couvrant une période de 21 jours s’étalant du 18 juin au 9 juillet, le Programme d’Observateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a été conçu pour accueillir successivement trois groupes d’observateurs. Chaque groupe a suivi un programme sur mesure de quatre jours mêlant séances d’information, tables rondes, visites de sites, immersions sur le terrain, présentations et observation de matches en direct. Tout au long du programme, les observateurs se sont rendus à Dallas, au Texas, et à Miami, en Floride, où ils ont visité plusieurs sites officiels, notamment les stades de Dallas et de Miami, le centre d’entraînement de l’Inter Miami FC, les FIFA Fan Festivals, le siège de la FIFA, le centre des opérations de la compétition à Miami et le centre international de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Dallas. Des intervenants de la FIFA issus de plus de 30 domaines fonctionnels ont pris le temps de faire part de leurs enseignements et d’expliquer les décisions qui ont façonné l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le programme a permis aux observateurs de découvrir les coulisses des opérations, de la gouvernance et de la coordination interfonctionnelle nécessaires à la réussite de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée.

Cette année, le Programme d’Observateurs a réuni des représentants de grandes organisations sportives, comme la Major League Baseball (MLB), World Rugby, la National Football League (NFL) et la National Basketball Association (NBA), ainsi que les organisateurs actuels et futurs des compétitions masculines et féminines de la FIFA, comme le Conseil suprême pour la remise et l’héritage (Qatar), la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, les futurs pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ et des trois matches de célébration du centenaire (le Maroc, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay), les futurs organisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ organisée en Arabie saoudite, ainsi que les confédérations de la FIFA.

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En outre, il a permis aux organisateurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, de découvrir de près le plan opérationnel. Aline Pellegrino, directrice exécutive de l’Héritage et des Affaires, a expliqué que cette expérience contribuerait à la préparation à long terme de la compétition et à son héritage, ajoutant que son équipe espérait laisser une empreinte durable sur le football féminin au Brésil.

Les représentants des futurs pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ et des trois matches de célébration du centenaire ont partagé ce constat. Pour Ismail Radi, de la Fondation Maroc 2030, ce programme constitue « une formidable opportunité » de découvrir la Coupe du Monde de la FIFA™ de l’intérieur, tandis qu’Antonio Laranjo, de la Fédération Portugaise de Football, a salué son ampleur, soulignant qu’il couvrait tous les domaines nécessaires à l’organisation d’un événement d’une telle envergure. Pour Maria Vallecillo, de la Fédération Espagnole de Football, la visite du centre international de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA™ a été l’un des temps forts du programme, car elle offrait un aperçu concret de l’un des volets les plus complexes de l’organisation de la compétition. À plus long terme, Hammad Albalawi, membre de la Haute Autorité pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™, a expliqué que ce programme permettait de tirer les enseignements des pratiques mises en œuvre lors de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée afin de guider les préparatifs de la compétition en Arabie saoudite.