Point du Bureau du Conseil concernant la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2025

Décision prise pour la mise à disposition des joueurs après des consultations fructueuses menées dans un esprit de solidarité

Les joueurs devront être libérés par leurs clubs à partir du 15 décembre 2025

L’accord reprend les conditions de mise à disposition appliquées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

À la suite de consultations fructueuses menées par la FIFA avec les principales parties prenantes et, grâce à l’esprit de solidarité affiché par la CAF afin de réduire les répercussions sur les différents acteurs concernés, le Bureau du Conseil a pris une décision concernant la mise à disposition obligatoire des joueurs en vue de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2025 (CAN 2025), qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Reprenant l’approche adoptée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, la période de mise à disposition sera réduite de sept jours et débutera le lundi 15 décembre 2025.

Il a également été décidé d’encourager les associations membres participant à la CAN 2025 et aux clubs libérant des joueurs amenés à disputer une compétition continentale pendant la période de mise à disposition à engager des discussions bilatérales de bonne foi afin de trouver des solutions individuelles appropriées.

Dans les cas où un litige persisterait concernant la mise à disposition des joueurs à la suite de ces discussions bilatérales, la FIFA effectuera une médiation entre les deux parties et appliquera des directives tenant compte des circonstances de chaque cas, notamment le calendrier des matches des compétitions concernées, l’état d’avancement de ces compétitions, l’implication passée et prévue des joueurs dans les matches en question ainsi que tout autre facteur pertinent.