On connaît tous les participants à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec la qualification de l’Irak

L'Irak bat la Bolivie lors du tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et devient la 48e et dernière équipe à se qualifier pour cette édition élargie

Cinq équipes supplémentaires ont décroché leur place mardi 31 mars, à l'issue de qualifications qui se concluent après 899 matchs répartis sur 937 jours

Plus de six millions de fans sont attendus pour assister aux 104 matchs du tournoi qui se dérouleront au Canada, au Mexique et aux États-Unis du 11 juin au 19 juillet

La liste des participants à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est désormais complète, six équipes ayant décroché les dernières places pour figurer parmi les 48 sélections qui seront en Amérique du Nord cet été pour l’édition la plus inclusive de tous les temps.

L'Irak est la dernière équipe à se qualifier grâce à sa victoire contre la Bolivie lors du Tournoi de barrage de la FIFA, au stade de Monterrey. Les Lions de Mésopotamie complètent le groupe I, où ils joueront contre la France, le Sénégal et la Norvège et mettent fin à une campagne de qualification mondiale qui a totalisé 899 matchs sur 937 jours.

On a vécu une journée riche en émotions en Europe, où, de Zenica à Solna, de Pristina à Prague, les quatre derniers représentants du continent sur 16 ont décroché leur qualification. La Tchéquie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Turquie et la Suède se sont qualifiées au terme de matchs de barrage palpitants pour décrocher respectivement leur place dans les groupes A (Tchéquie), B (Bosnie-et-Herzégovine), D (Turquie) et F (Suède) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

L'attention s'est ensuite portée sur le Mexique, pays co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, où se sont jouées les deux dernières qualifications. Les supporters de la RD Congo peuvent désormais se réjouir à l’idée de voir leur équipe affronter le Portugal le 17 juin à Houston, après sa victoire 1-0 contre la Jamaïque à Guadalajara, qui lui offre la dernière place du groupe K.

L’ultime ticket pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'est donc joué entre l'Irak et la Bolivie. L'Irak (21 matchs) a disputé le plus grand nombre de rencontres lors de ces qualifications, la Bolivie, les Émirats arabes unis et l'Indonésie en ayant joué 20. L'Irakien Aymen Hussein a inscrit le dernier des 2 527 buts de cette campagne mondiale de qualification, qui affiche une moyenne de 2,8 buts par match, concluant ainsi un parcours entamé le 7 septembre 2023. Le tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a également servi de répétition générale idéale pour les stades de Guadalajara et Monterrey, qui accueilleront à eux deux huit rencontres de la compétition. Ces deux villes ont en effet accueilli un total de 163 799 spectateurs pour quatre rencontres réparties sur deux journées. Désormais, un nombre sans précédent de 48 équipes peuvent se préparer pour les 104 matchs qui se dérouleront dans les 16 villes hôtes du Canada, du Mexique et des États-Unis, du 11 juin au 19 juillet. Plus de six millions de supporters sont attendus dans les stades pendant le tournoi, et il est encore possible de réserver sa place grâce à la vente de billets de dernière minute. Les billets seront mis en vente au grand public selon le principe du premier arrivé, premier servi sur FIFA.com/tickets à partir de 11h00 ET / 17h00 CET le mercredi 1er avril 2026.

Par ailleurs, on estime que six milliards de personnes dans le monde suivront la compétition via différents médias, le plus grand événement sportif de tous les temps, ce qui démontre une fois de plus une fois de plus le pouvoir fédérateur du football.