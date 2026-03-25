La phase de vente de dernière minute pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ débute ce mercredi 1er avril

Les billets seront mis à la disposition du grand public selon le principe du premier arrivé, premier servi

Cette quatrième et dernière phase de vente restera ouverte jusqu’à la fin de la compétition

Le record d’affluence dans une Coupe du Monde de la FIFA™, établi en 1994 avec 3,5 millions de spectateurs, devrait être battu cette année

La demande sans précédent pour les billets de la Coupe du Monde de la FIFA™ continue de mettre en évidence l’engouement extraordinaire des supporters qui souhaitent vivre en personne le plus grand spectacle au monde en juin et juillet prochains. Dans la foulée de la phase de vente avec procédure de sélection aléatoire, des billets supplémentaires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ seront mis en vente pour le grand public à compter de 11h00 ET / 17h00 CET ce mercredi 1er avril.

Au cours de cette phase de vente de dernière minute – la quatrième et dernière phase officielle de vente de billets –, il sera possible de se procurer de précieux sésames sur FIFA.com/tickets pour le grand rendez-vous qui rassemblera 48 équipes dans trois pays hôtes. La période de vente restera ouverte jusqu’à la fin de la compétition, offrant ainsi aux supporters du monde entier une dernière occasion d’assurer leur présence.

Les billets seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans la limite des places disponibles. Les personnes intéressées pourront immédiatement voir les matches et les catégories pour lesquels des billets sont proposés, sélectionner des places spécifiques, procéder à l’achat et recevoir une confirmation une fois le paiement effectué. Afin de choisir des places spécifiques, les acheteurs peuvent soit sélectionner directement leur(s) place(s) sur le plan du stade, soit utiliser la fonction « Réserver la meilleure place ». Les détenteurs de billets ayant acheté leurs places lors des phases de vente précédentes pourront également consulter les places qui leur ont été attribuées via leur compte de billetterie FIFA à partir du 1er avril.

La FIFA invite les supporters à consulter régulièrement la page FIFA.com/tickets, car des billets temporairement indisponibles peuvent à nouveau être mis en vente sur la plateforme officielle. Des billets continueront d’être mis en vente au fur et à mesure, y compris, à l’occasion, pour des matches ayant lieu le jour même (en fonction des disponibilités).

Par ailleurs, la FIFA rouvrira la plateforme officielle de revente et d’échange pour les détenteurs de billets éligibles le jeudi 2 avril sur FIFA.com/tickets. Cette plateforme permet aux personnes qui ne peuvent plus assister aux matches de revendre leurs billets à d’autres fans dans un environnement sécurisé et agréé, ce qui évite toute revente frauduleuse ou non autorisée. Ce service est soumis aux réglementations fédérales et locales. La FIFA rappelle que FIFA.com/tickets est la source officielle et privilégiée en vue de l’achat de billets pour la Coupe du Monde 2026.

Les supporters souhaitant pouvoir acheter immédiatement des billets pour des matches spécifiques et profiter d’une expérience haut de gamme peuvent acquérir des formules hospitalité avec billets de match sur FIFA.com/hospitality via On Location, le partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde 2026.

Un nombre record de supporters du monde entier ont déjà réservé leur place pour la plus grande Coupe du Monde jamais organisée lors des trois phases de vente de billets précédentes. Au cours de la seule phase de vente avec procédure de sélection aléatoire, plus de 500 millions de demandes de billets ont été soumises par le grand public et plus d’un million de billets ont été effectivement vendus à la fin de cette période de vente, le 27 février. À moins de 80 jours du coup d’envoi de la compétition, l’affluence record cumulée de 3,5 millions de spectateurs établi lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 est en passe d’être battue lors de l’édition de cette année.

Un billet de match ne garantit pas l’entrée dans le pays hôte concerné. Il convient donc de consulter dès maintenant le site officiel des autorités du Canada, des États-Unis et du Mexique afin de prendre connaissance des conditions applicables en la matière. Compte tenu des délais de traitement, la FIFA conseille d’effectuer les demandes de visa le plus tôt possible. Les détenteurs de billets de la Coupe du Monde 2026 qui se rendront aux États-Unis peuvent bénéficier du nouveau système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA (FIFA PASS).

Toutes les ventes de billets sont définitives. Les conditions générales applicables aux billets de la Coupe du Monde 2026 peuvent être consultées sur FIFA.com/tickets.