Le Paraguay remporte la première édition des FIFA Youth Series au cours de la Semaine mondiale du football

Les six équipes nationales engagées ont en outre participé à des activités footballistiques et pédagogiques

Vainqueur 3-0 de la Nouvelle-Zélande en finale, le Paraguay est entré dans l’histoire en remportant la première édition des FIFA Youth Series . Dans le cadre de la Semaine mondiale du football , et de son slogan « Ensemble, nous sommes plus forts », six équipes nationales issues du monde entier ont été invitées à participer à ce tournoi pilote U-16, organisé du 18 au 22 mai au siège de la FIFA à Zurich.

De jeunes joueurs du Guatemala, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, du Paraguay, de Suisse et de Tunisie ont ainsi pu vivre une expérience inoubliable. La compétition a permis de voir ces formations s’affronter, participer à diverses activités pédagogiques et partager leur passion pour le football avec leurs pairs du monde entier.

Les sessions pédagogiques organisées tout au long de la compétition ont porté sur l’inclusion, la lutte contre la discrimination et la sensibilisation aux commotions cérébrales, mais aussi sur l’histoire du football et la prévention. Les équipes ont également visité le FIFA Museum. En sa qualité de membre du panel Voix des joueurs, l’ancien défenseur colombien Iván Córdoba s’est également exprimé sur sa propre expérience de la discrimination, encourageant son jeune public à défendre et soutenir celles et ceux qui en sont victimes.