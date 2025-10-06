Ouverture de la billetterie de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™

Les billets pour tous les matches de la compétition, y compris le match d’ouverture et la finale, sont désormais disponibles

Les précieux sésames donnant accès aux affiches disputées au Stade olympique, qui fait partie du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, sont maintenant en vente

Pour acquérir des billets, rendez-vous sur FIFA.com/tickets

Après une phase de prévente, tous les supporters et supportrices ont désormais la possibilité d’acheter des billets pour voir les meilleures équipes nationales féminines U-17 se disputer le titre mondial.

Disponibles sur FIFA.com/Tickets à partir de MAD 20, les billets permettront aux supporters de voir certains des plus grands talents internationaux du football féminin sur la pelouse du Stade olympique, qui accueillera notamment le match d’ouverture et la finale. Les billets pour la compétition sont disponibles sur le site FIFA.com/Tickets.

Le coup d’envoi de la compétition, qui réunira 24 équipes, sera donné le 17 octobre à 20h00 (heure locale) et verra le Maroc tenter de prendre le dessus sur le Brésil. La finale, prévue le 8 novembre, débutera à la même heure.

La plupart des matches de la phase de groupes et tous les huitièmes de finale (sauf un) auront lieu à l’Académie Mohammed VI de Football, un complexe multi-terrains situé à Salé. De plus amples informations concernant les billets pour les matches se déroulant sur ce site seront communiquées en temps utile.