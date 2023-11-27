Les officiels de la compétition peaufinent les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Un programme de deux jours à Miami permet de mettre la touche finale à la préparation des officiel(le)s de la compétition de la FIFA

Une équipe expérimentée est chargée d’assurer le bon déroulement des rencontres dans les 16 stades

Les six confédérations sont représentées au sein de ce groupe multinational et plurilingue

En amont de leur déploiement dans leur stade respectif pour la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, les officiel(le)s de la compétition de la FIFA se sont réuni(e)s à Miami (États-Unis) pour un briefing de deux jours afin de peaufiner les préparatifs de cette édition sans précédent.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ réunira plus de six millions d’amateurs et amatrices de football dans 16 stades au Canada, aux États-Unis et au Mexique, tandis que six milliards de personnes à travers le monde devraient suivre la compétition d’une manière ou d’une autre sur leurs écrans. Mais pour garantir le bon déroulement des matches, la FIFA s’appuie sur une équipe d’un peu moins de cent officiel(le)s, formé(e)s afin de s’assurer de leur niveau de préparation pour le plus grand spectacle sur terre. Ces réunions ont rassemblé des directeurs(-trices), coordonnateurs(-trices) et commissaires de match ainsi que d’autres membres du personnel basé(e)s sur les sites et au quartier général de la compétition, veillant en coulisses à ce qu’il n’y ait aucun accroc. Ce groupe, qui fait notamment en sorte que toutes les infrastructures de la compétition soient en place, supervise scrupuleusement le respect des horaires et garantit l’application rigoureuse des règlements régissant la Coupe du Monde, joue un rôle crucial dans les opérations liées aux matches, dans l’intérêt des équipes et des joueurs, mais aussi des fans dans les stades ou partout ailleurs dans le monde.

Les sessions organisées en Floride ont constitué une remise à niveau opportune après les quatre sessions en ligne dispensées en amont de la compétition, ainsi que la réunion des directeurs et directrices de match lors du séminaire des équipes de la Coupe du Monde 2026, qui s’est tenu début mars à Atlanta (Géorgie).

Luis Castro, directeur de match au Stade de Mexico, qui accueille le match d’ouverture le jeudi 11 juin 2026, indique qu’occuper cette fonction est un privilège : « Ce qui rend cette expérience si particulière, ce n’est pas seulement l’ampleur de la compétition, mais également les personnes en charge de son bon déroulement. Faire partie de cette équipe d’officiels de la compétition, c’est travailler aux côtés de professionnels talentueux issus des six confédérations, qui partagent tous la même ambition, à savoir offrir une expérience exceptionnelle à travers le travail d’équipe, l’engagement et l’excellence. » Parmi les thèmes abordés lors du briefing à Miami figuraient les opérations de la compétition, des stades et des matches, ainsi que des mises à jour et des présentations concernant différents domaines fonctionnels, notamment les services aux équipes, les opérations médias, la diffusion, la livraison des droits des partenaires, les questions juridiques, ainsi que les droits humains et la lutte contre la discrimination. « La Coupe du Monde est le plus grand spectacle au monde. Y participer est à la fois une leçon d’humilité et une source d’inspiration. Les préparatifs, comprenant des briefings d’avant-compétition en ligne et en présentiel, nous ont dotés des outils, des connaissances et de la confiance nécessaires pour exceller au plus haut niveau », a expliqué Matias Tettamanti, qui occupera le poste de directeur de match de la FIFA au Stade de Kansas City. « Je me réjouis de travailler aux côtés d’un groupe exceptionnel de professionnels afin d’offrir une expérience inoubliable à toutes les personnes impliquées dans cette épreuve historique. »

Une importance particulière a été apportée à la possibilité pour les officiel(le)s de la compétition de partager leurs expériences acquises lors de compétitions précédentes. Les personnes participantes ont également pris part à une réflexion approfondie sur leur rôle lors des cérémonies d’avant-match innovantes et passionnantes prévues par la FIFA en amont des 104 rencontres. Gianni Infantino a pour sa part adressé un message vidéo aux officiel(le)s de la compétition, soulignant leur rôle essentiel dans le succès du grand rendez-vous estival. « À l’instar des 48 équipes, des 48 sélectionneurs et des quelque 1 200 joueurs qui disputeront cette 23e édition de la Coupe du Monde, vous pouvez contribuer de manière décisive à un événement que personne n’oubliera jamais », a ainsi déclaré le Président de la FIFA. « Je sais que vous formerez une seule et même équipe, unie par un objectif commun : faire de cette Coupe du Monde le plus grand spectacle sur terre. Relevez les défis qui se présenteront et soyez enthousiastes, car vous avez le privilège d’avoir un apport positif et durable sur ce moment historique pour le football. » Chaque directeur et directrice de match en poste possède une expérience acquise lors de précédentes compétitions de la FIFA, apportant ainsi un haut niveau d’expertise en Amérique du Nord. Ils et elles ont notamment participé dernièrement à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™ ou encore la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Parmi l’ensemble des officiel(le)s de la compétition figurent des représentants des six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA) ainsi que de la FIFA, de la Major League Soccer (MLS), de la Fédération de Football des États-Unis, de la Fédération Qatarienne de Football et d’autres instances du football. Reflétant l’extraordinaire diversité de l’épreuve elle-même, les officiel(le)s de la compétition de la FIFA parlent un large éventail de langues, ce qui leur permet de travailler avec les équipes, les joueurs, les délégués et les représentants du personnel venus du monde entier qui seront présents sur les sites. Il s’agit d’un groupe multinational et plurilingue uni par un seul et même objectif : veiller à ce que chacun des 104 matches de la Coupe du Monde 2026 soit organisé dans le respect des plus hauts standards de qualité.