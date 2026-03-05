Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ prennent une nouvelle dimension à Atlanta

La capitale de l’État de Georgie a accueilli le séminaire des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Plus de 300 délégués internationaux étaient présents à l’approche du coup d’envoi d’un événement socio-sportif qui fera date

Les représentants des équipes ont reçu des informations clés ainsi qu’une assistance en vue de faciliter leur participation à cette édition, qui aura lieu Canada, aux États-Unis et au Mexique

La planification et la préparation du plus grand événement sportif et social de l’histoire ont franchi une étape importante à Atlanta, puisque la capitale de l’État de Georgie – qui sera l’une des villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ – a accueilli plus de 300 délégués internationaux à l’occasion du traditionnel séminaire des équipes précédant la compétition.

Débutant le mardi 3 mars, en parallèle du compte à rebours des 100 joursavant le coup d’envoi de la compétition, le séminaire des équipes s’est étalé sur deux journées chargées et riches en enseignements qui ont offert aux représentants des équipes diverses plateformes leur permettant d’échanger avec leurs homologues de la FIFA et des autres sélections nationales.

Couvrant aussi bien l’organisation des matches que les services aux équipes, en passant par les installations, la logistique, la sûreté et la sécurité, la diffusion, les médias, les questions commerciales et bien d’autres sujets, le séminaire des équipes joue un rôle important dans le renforcement ou la création des liens, des connaissances et de la compréhension nécessaires pour organiser le plus grand spectacle sur terre.

« Ce séminaire des équipes, tenu en amont de la Coupe du Monde 2026, marque une étape essentielle des préparatifs de la compétition. Il nous offre une dernière occasion d’organiser un briefing opérationnel détaillé en présentiel, et d’échanger avant le début de l’épreuve », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, dans une allocution vidéo destinée aux délégués.

« Je peux vous assurer que tout le personnel de la FIFA se prépare pour le plus grand événement sportif et social de l’histoire et que nous sommes déterminés à offrir un environnement optimal à chaque équipe, chaque joueur, chaque officiel et chaque association membre. »

« Vous [les représentants des équipes] vous trouvez à Atlanta ces prochains jours car vous êtes le cœur opérationnel de votre fédération respective. Si le monde entier est davantage attiré par les noms figurant sur la feuille de match, nous savons que le succès de la Coupe du Monde de la FIFA la plus inclusive jamais organisée dépend de la diligence et de l’expertise du personnel qui œuvre en coulisses. »

La Coupe du Monde 2026 devrait battre tous les records, sur le terrain comme en dehors. Plus de 6,5 millions de supporters rempliront les stades des 16 villes hôtes, et plus de 6 milliards de personnes suivront à distance les 104 matches qui se dérouleront au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Heimo Schirgi, directeur de la division Événements – opérations de la FIFA, a expliqué que le succès de la compétition dépend d’une approche collective et concertée entre les trois pays hôtes.

« Il s’agit de la première Coupe du Monde entièrement placée sous le contrôle de la FIFA. Nous avons donc ici à Atlanta les agents de liaison des équipes, les agents de liaison chargés de la sécurité des équipes, les responsables des sites, les directeurs de match, et toutes les personnes avec lesquelles vous [les équipes] serez en contact », a-t-il déclaré.

« D’énormes opérations de déploiement de personnel sont en cours du côté de la FIFA, et nous sommes très minutieux dans tous les aspects, de la logistique à la sûreté en passant par la sécurité, le transport et les déplacements. »

« Mais cela n’est possible que si nous avons des approches décentralisées cohérentes et interconnectées. Il y aura dans chaque ville hôte une équipe qui s’occupera des opérations sur le terrain, mais aussi un pôle opérationnel central à Miami qui supervisera tous les aspects de la compétition. Cette combinaison de ressources locales, de partenariats solides et d’un commandement centralisé nous aidera à mettre en place les bases nécessaires pour que vous [les équipes] puissiez vous concentrer sur une seule chose : vos performances sur le terrain. »