L'affiche de la compétition se dévoile à 100 jours du coup d’envoi

Avec la présentation de l'affiche officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la collection est désormais complète

Des artistes du Canada, des États-Unis et du Mexique se sont associés pour réaliser cette superbe composition

L'affiche reflète vraiment l'esprit, l'excitation et l'unité de cet événement sportif mondial

Dans 100 jours exactement, le Canada, les États-Unis et le Mexique accueilleront la planète entière pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui promet d’être le plus grand spectacle jamais organisé. La compétition débutera le 11 juin au Stade de Mexico et s’achèvera à l’issue de la grande finale au Stade de New York – New Jersey le 19 juillet. Au total, un nombre sans précédent de 104 rencontres seront disputées.

À J-100, le public va donc enfin pouvoir découvrir l'affiche officielle de la Coupe du Monde 2026. Cette œuvre remarquable rend hommage à l’esprit, la passion et l’unité indissociables de cet événement planétaire. Réalisée dans le style « collage », elle place au centre de sa composition un joueur, symbole de l’universalité du football. Cette nouvelle et ultime pièce vient s’ajouter aux 16 affiches officielles des villes hôtes pour former la collection complète de la compétition.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde, trois artistes ont collaboré à la conception de l’affiche officielle de la compétition. Le Canadien Carson Ting, la Mexicaine Minerva GM et l’États-Unien Hank Willis Thomas ont associé leur talent et leur inspiration pour créer une œuvre qui évoque le lien qui unit toutes les personnes associées à la compétition, d'une façon ou d’une autre. De plus amples informations sur l’affiche de la compétition sont disponibles sur FIFA.com.

« Dans 100 jours, la FIFA accueillera le monde en Amérique du Nord à l'occasion du plus grand spectacle de la planète », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « L'affiche officielle de la Coupe du Monde 2026 illustre l'énergie, la diversité et la passion qui seront la marque de fabrique de l'édition la plus inclusive de tous les temps. Du coup d'envoi au coup de sifflet final, des milliards de supporters – dans les stades et sur tous les continents – partageront des moments qui vont au-delà du football car ils uniront les cultures et célèbreront l'unité sur une scène véritablement mondiale. »

Coupe du Monde de la FIFA 2026™: Plus que 100 jours | Gianni Infantino, le Président de la FIFA (FR) 02:15

Une Coupe du Monde qui change la donne

À 100 jours du coup d’envoi de la compétition, 42 équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour la phase finale. Parmi elles, quatre néophytes : le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan. Le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et les barrages européens, qui se tiendront lors de la prochaine fenêtre du calendrier international des matches pour le football masculin (23-31 mars), détermineront l’identité des six dernières équipes à rejoindre l’aventure.

Les supporters qui souhaitent assister aux matches de la Coupe du Monde 2026 sont invités à participer à la phase de vente de dernière minute, qui débutera au mois d’avril. Au cours de cette période, qui se prolongera jusqu'à la fin de la compétition, les billets seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les supporters qui souhaitent avoir l’assurance d’assister à un match en particulier et qui recherchent une expérience haut de gamme peuvent acquérir des formules hospitalité officielles avec billets en se rendant sur FIFA.com/hospitality.