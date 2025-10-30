Le FIFA Master s'offre un nouveau record

Le FIFA Master a été désigné meilleur programme de troisième cycle en management du sport en Europe pour la 13e fois : un record

Le programme fête son 25e anniversaire

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, est le parrain de l’édition 2025

Le FIFA Master, qui célèbre son 25e anniversaire, a été désigné meilleur programme de troisième cycle en management du sport en Europe pour la 13e fois – un record – dans le nouveau classement publié par SportBusiness pour 2025.

Créé en 2000 pour promouvoir la formation en management dans le monde du sport, le programme s’est imposé comme l’un des plus respectés dans l’enseignement du management sportif international. Il forme des gestionnaires polyvalents, capables de faire face à un environnement sportif de plus en plus complexe. Le FIFA Master est organisé par le Centre international d’étude du sport (CIES), basé à Neuchâtel, en partenariat avec trois universités : De Montfort University à Leicester, au Royaume-Uni ; la SDA Bocconi School of Management à Milan, en Italie ; et l’Université de Neuchâtel, en Suisse. Les étudiants obtiennent leur diplôme après avoir validé avec succès quatre modules — Humanités, Management, Droit et Projet final — dans le cadre d’un programme d’une année académique.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait assisté en juillet à la cérémonie de remise des diplômes de la 25e promotion en tant que parrain, a récemment accueilli les participants à la conférence "FIFA Master 25 Years: Sport & Future" au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire.

Le FIFA Master compte aujourd’hui plus de 700 anciens élèves, issus de plus de 120 nationalités. Quatre-vingt-dix pour cent d’entre eux travaillent dans l’industrie du sport, dont environ 350 dans le football, avec 75 au sein de la FIFA. Près de 240 étudiantes du monde entier ont obtenu leur diplôme et exercent désormais dans l’industrie sportive mondiale. « Félicitations à tous ceux qui ont soutenu le FIFA Master : des partenaires académiques et intervenants invités aux lieux de nos visites de terrain, en passant par la FIFA », a déclaré le professeur Thomas Probst, le président du Comité scientifique du FIFA Master. « Le Comité scientifique est extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble. »

Le portail officiel de candidature pour la prochaine édition du FIFA Master, programme primé, est désormais ouvert. La date limite pour postuler à la 27e édition (2025-2026) du FIFA Master est fixée à midi (12h00 CET), le vendredi 9 janvier 2026.