Gianni Infantino accueille la conférence FIFA Master au siège de la FIFA

“À l’avenir, le sport, et notamment le footballa besoin de dirigeants compétents,” a déclaré le Président de la FIFA lors de cette conférence

Des experts issus de divers domaines se sont réunis à Zurich, en Suisse, pour évoquer l’avenir du football.

FIFA Master, la formation en management du sport, célèbre son 25e anniversaire.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a accueilli les participants lors de la conférence “FIFA Master 25 Years: Sport & Future” au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire du FIFA Master.

Organisé conjointement par la FIFA et le CIES (Centre international d’études du sport), en partenariat avec trois universités – l’université De Montfort à Leicester, au Royaume-Uni, la SDA Bocconi School of Management à Milan, en Italie, et l’université de Neuchâtel, en Suisse –, le FIFA Master est devenu la référence en matière de formation en management du sport, remportant pour la 12e fois l’an dernier le Sports Business Award, récompensant le meilleur programme européen dans ce domaine.

Le cursus dure 1 an et les étudiants obtiennent leur diplôme après avoir suivi quatre modules : sciences humaines, management, droit, et projet final. Selon Gianni Infantino, qui a assisté en juillet à la cérémonie de remise des diplômes de la 25e édition en tant que parrain, ce programme forme les meilleurs dirigeants sportifs de demain.

“C’est important, car le sport de demain, et notamment le football,a besoin de dirigeants compétents, pour façonner les 25 prochaines années du Master, les 30 prochaines années du CIES, et les 121 prochaines années de la FIFA”, a déclaré le Président de la FIFA. “Vous garderez tous à cœur les valeurs du sport, vous les protégerez et vous vous souviendrez toujours de ce que sont réellement le sport et le football. Ils servent à rassembler les gens, à créer de l’unité, et c’est pourquoi je suis aussi heureux et fier de vous voir tous réunis.

“C’est ce que vous apprenez avec cette formation passionnante FIFA Master au sein des trois universités. Vous y acquérez l’essentiel pour réussir, sur le fonctionnement du secteur, les compétences professionnelles indispensables, ainsi que les bases qui façonnent votre identité. Mais il y a aussi des éléments qui viennent du cœur : l’amour, la passion, l’engagement, les valeurs, l’unité. Et cela, vous l’apprenez en formation, mais surtout en dehors, avec vos amis, vos collègues. C’est ce que vous vivez au sein d’une équipe sportive, et c’est ce que vous vivez au sein du Master.

Gianni Infantino a rappelé comment, alors qu’il était secrétaire général du CIES, il avait participé aux discussions fondatrices du programme en 2000. Il a également souligné le fait qu’avec plus de 700 anciens élèves représentant plus de 120 nationalités, dont 90 % travaillent dans l’industrie du sport, le FIFA Master engendre des retombées réelles à l’échelle mondiale.

“C’est ce que nous en faisons, ce que vous en faites, et c’est en réalité la plus grande des fiertés de voir comment quelque chose né d’une simple idée peut devenir quelque chose qui change réellement la vie des gens. Ce qui est formidable dans nos métiers liés au sport, c’est que nous avons une influence sur les filles, les garçons, les femmes, les hommes, sur ce qu’ils deviennent et ce qu’ils accomplissent”, a-t-il déclaré à l’audience, qui comptait de nombreux anciens du FIFA Master.

“Une préparation de qualité vous donne les moyens de changer les choses concrètement. Collectivement, vous tous, nous tous, avons réussi à créer quelque chose qui transforme profondément le monde.”

Souviens-toi toujours de ce qu’est vraiment le sport et le football. Il s’agit de rassembler les gens, il s’agit d’unir. Gianni Infantino Président de la FIFA

La journée a été ponctuée de plusieurs tables rondes sur le sport et l’éducation, l’évolution du football féminin, l’avenir du sport au Moyen-Orient et l’économie du football, ainsi que sur les perspectives de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Des experts de la FIFA, dont Dame Sarai Bareman, directrice du football féminin, ainsi que des représentants du CIES, de l’UEFA, de la Fédération saoudienne de football, du Comité suprême pour la livraison et l’héritage du Qatar, et des universités partenaires du programme, ont partagé leurs analyses.

“Je ne remercierai jamais assez la FIFA et son Président pour le soutien incroyable que nous recevons. Sans la FIFA, le CIES et le FIFA Master n’existeraient pas. C’est inespéré pour nous de pouvoir compter sur la FIFA dans cette aventure”, a déclaré Pierre Cornu, président du conseil de fondation du CIES, qui a aussi rendu hommage à Denis Oswald, figure centrale du programme.

En tant que président du Comité scientifique du FIFA Master depuis 25 ans, avec l’aide des partenaires, il a conçu et développé ce programme. Ses grandes connaissances du sport, ses contacts de haut niveau dans les organisations sportives mondiales, et son engagement envers le CIES et le FIFA Master ont permis à ce programme de grandir et de prospérer. Aujourd’hui marque son dernier jour à la présidence du comité scientifique, et il mérite notre reconnaissance infinie pour tout ce qu’il a fait pour les étudiants et pour le programme.

La moitié des anciens du FIFA Master travaillent dans le domaine du football, dont environ 75 actuellement à la FIFA. Pedro Trengrouse, président de l’association des anciens du FIFA Master, a souligné que les diplômés du programme, tels que le président de la Fédération japonaise de football, Tsuneyasu Miyamoto, ou le nouveau président de la Fédération pakistanaise, Syed Mohsen Gilani, peuvent contribuer à façonner le visage du football à l’échelle mondiale.

Nous sommes prêts à nous mobiliser au service du sport et de la société, et la FIFA peut compter sur nous, y compris pour des missions impossibles, a-t-il déclaré. À travers le monde, le réseau des anciens du FIFA Master forme une communauté d’agents du changement, positionnés dans des lieux stratégiques et prêts à être mobilisés. Si la FIFA fait appel à nous, nous répondrons présents. Ce 25e anniversaire est l’occasion de célébrer, mais aussi de se tourner vers l’avenir et d’assumer nos responsabilités pour les 25 prochaines années.