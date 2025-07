Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, félicite les diplômés de la 25e édition du FIFA Master

Vingt-cinq étudiants issus de 23 pays ont reçu leur diplôme

Gianni Infantino souligne l’importance de protéger le sport et de « croire en ses rêves »

Le Président de la FIFA a contribué à la création du FIFA Master lors de son passage au Centre international d’études du sport (CIES)

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé à la cérémonie de remise des diplômes de la 25e édition du FIFA Master (Master international en management, droit et sciences humaines du sport) à Neuchâtel, en Suisse. Il a souligné l’importance de protéger le sport et a encouragé les diplômés à croire en leurs rêves. Le Président Infantino, également parrain de cette 25e édition, était accompagné du professeur Denis Oswald, directeur du Centre international d’études du sport (CIES) et président du comité scientifique du FIFA Master.

Pendant 12 mois, les 25 diplômés, sélectionnés parmi 500 candidats et issus de 23 pays, ont suivi des modules de sciences humaines, de gestion et de droit avant de mener à bien un projet final.

« Croyez en vos rêves, car avec beaucoup de travail, ils deviendront réalité », a déclaré le président de la FIFA. « C’est le seul conseil que je souhaite vous donner aujourd’hui et celui dont il faudra vous souvenir pour le reste de votre vie. Croire en soi et toujours protéger votre sport sont deux principes essentiels pour guider des organisations à l’avenir. »

Il a ajouté : « Il faut croire en ce que l’on fait, il faut protéger le jeu, il faut croire aux valeurs fondamentales de tous les sports, et ces valeurs méritent de grands dirigeants. »

Le FIFA Master est proposé par le CIES et les cours sont dispensés dans trois universités : l’université De Montfort de Leicester, au Royaume-Uni, l’école de management SDA Bocconi de Milan, en Italie, et l’université de Neuchâtel, en Suisse. À son lancement en 2000, il visait à promouvoir la formation au management dans le domaine du sport, avant d’évoluer jusqu’à devenir un programme universitaire de premier ordre formant des dirigeants polyvalents capables de répondre aux défis les plus complexes.

Depuis, plus de 700 étudiants, représentant 120 nationalités, ont eu la chance d’intégrer le FIFA Master. Quatre-vingt-dix pour cent d’entre eux travaillent dans le domaine du sport, dont environ 350 dans le football, et 75 à la FIFA. Près de 240 étudiantes ont obtenu leur diplôme et travaillent désormais dans l’industrie mondiale du sport, comme Emma Twigg, médaillée d’or olympique en aviron pour la Nouvelle-Zélande, et Ami Otaki, vainqueur de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, originaire du Japon.

Le président de la FIFA a remercié le professeur Oswald, le président du Conseil de Fondation du CIES, Pierre Cornu, le secrétaire général du CIES, Vincent Schatzmann, le représentant officiel de l’Association des Anciens Élèves du FIFA Master, Serge Assume Assume, ainsi que les trois universités partenaires. Le directeur du développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, était également de la partie.

Le professeur Oswald a tenu à remercier la FIFA pour son soutien. « Au nom du CIES et de tous les étudiants qui ont eu la chance d’intégrer ce programme au cours des 25 dernières années, je tiens une nouvelle fois à remercier sincèrement la FIFA, car sans son soutien indéfectible, nous ne serions pas là aujourd’hui », a-t-il déclaré.