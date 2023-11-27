Le Brésil reste en tête des classements masculin et féminin de futsal

La Seleção conserve la première place dans les deux catégories

Chaque classement accueille cinq nouveaux venus, tandis que l’équipe masculine du Cameroun fait son grand retour

La croissance continue de la discipline s'appuie sur l'immense succès rencontré par l’édition inaugurale de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ en 2025 et par la compétition masculine en 2024

Les classements actualisés serviront de base au mécanisme de désignation des têtes de série pour les tirages au sort à venir des Jeux Olympiques de la Jeunesse

Le Brésil occupe toujours la tête du Classement mondial de futsal masculin et du Classement mondial de futsal féminin de la FIFA, qui comptent chacun cinq nouvelles équipes, preuve de l'expansion constante de ce sport à l’échelle internationale.

Le classement de mai 2026 prend en compte 84 nouveaux matches féminins, dont dix ont été disputés fin 2025, et 321 nouveaux matches masculins, dont 64 se sont joués en fin d'année dernière. Les rencontres féminines comprenaient 18 matches de qualification pour l'EURO féminin de futsal de l'UEFA 2027 et 66 matches amicaux. De leur côté, les matches masculins incluaient des rencontres disputées dans le cadre de la Coupe d'Asie de Futsal de l'AFC 2026 (qui s'est déroulée du 27 janvier au 7 février en Indonésie), de la Copa América de Futsal 2026 de la CONMEBOL (disputée au Paraguay du 24 janvier au 1er février) et de l'EURO de futsal de l'UEFA 2026 (organisé en Lettonie, Lituanie et Slovénie du 21 janvier au 7 février), ainsi que 54 qualifications régionales et pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™, et 177 matches amicaux.

Le Top 6 du Classement mondial féminin reste inchangé par rapport au précédent publié en décembre 2025, le Brésil, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, l'Italie et le Japon occupant les premières places. Viennent ensuite la Thaïlande et la Colombie, tandis que la plus forte progression de cette dernière mise à jour est à mettre au crédit de la France, qui gagne 15 places pour pointer au 33e rang. Par ailleurs, les bons résultats du Costa Rica et des Fidji leur permettent de se hisser respectivement à la 27e et 59e place.

Le Bhoutan (89e), le Népal (91e), le Pakistan (94e), le Sri Lanka (95e) et les Maldives (96e) font tous leur entrée dans le classement pour la première fois, portant à 96 le nombre total d'équipes classées.

Chez les hommes, le Brésil a conservé la tête grâce à son succès lors de la Copa América de Futsal, où il a soulevé le trophée pour la douzième fois, un record.

Dans cette dernière mise à jour, les cinq premières places sont occupées par des équipes ayant disputé les finales des récentes compétitions continentales. Ainsi, les Auriverde sont talonnés par le Portugal (2e), finaliste de l'EURO de futsal de l'UEFA, et l'Espagne (3e), sacrée championne d'Europe. Ils sont suivis par l'Argentine (4e) et la RI Iran (5e), qui a conservé son titre dans la compétition asiatique aux dépens de l'Indonésie (14e, +10).

La Macédoine du Nord (58e), le Monténégro (61e), le Pérou (34e) – demi-finaliste de la Copa América de Futsal – et la Norvège (82e) signent les plus fortes progressions. Le Cap-Vert (133e), le Sri Lanka (140e), le Bhoutan (141e), le Sénégal (142e) et le Kenya (143e) font quant à eux leur entrée dans le classement. Enfin, le Cameroun (77e) réintègre le classement à la suite de son retour sur la scène internationale du futsal après plus de huit ans d'absence, tandis que l’Afghanistan monte à la 21e place (+7).