J-100 avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™

La 20 e édition de la compétition, qui se déroulera du 3 au 27 novembre 2025 à l’Aspire Zone de Doha, initie une ère plus inclusive pour le football de jeunes. Non seulement cette Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ rassemblera 48 équipes – une première pour une compétition de la FIFA –, mais elle marquera le début de la nouvelle fréquence annuelle adoptée par la compétition.

« La présence de cinq néophytes en Coupe du Monde U-17 illustre parfaitement l’ambition de la FIFA de rendre le football véritablement mondial et de donner à chacun la possibilité de briller sur une scène mondiale », s’est félicité Gianni Infantino, le Président de la FIFA, en marge du tirage au sort en mai dernier. « Il me tarde de voir une nouvelle génération de champions prendre la place qui lui revient et marcher sur les traces des autres grands joueurs qui ont pris part à cette compétition. »

En effet, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA a servi de tremplin à de nombreuses légendes du football, notamment Gianluigi Buffon, Luis Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min ou encore Francesco Totti. Landon Donovan, Cesc Fàbregas, Phil Foden et Toni Kroos comptent parmi les précédents vainqueurs du Ballon d’or de la compétition, tandis que Carlos Vela et Victor Osimhen figurent au palmarès du Soulier d’or.

« Nous sommes impatients d’accueillir les sélections U-17 du monde entier pour participer à cette première édition de la compétition à 48 équipes. Nous espérons que les infrastructures et installations de pointe que nous mettrons à leur disposition offriront aux joueurs un aperçu de ce qui pourrait les attendre s’ils devaient poursuivre leur carrière au plus haut niveau », s’est réjoui S.E. le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministre des Sports et de la Jeunesse du Qatar et également président du Comité Organisateur Local.