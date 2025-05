L'emblème officiel de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ dévoilé

Une image stylisée du trophée tant convoité est subtilement intégrée dans le « U » et rappelle la forme d’un projecteur, symbole retenu pour illustrer la nouvelle identité de la compétition. L’ensemble donne un résultat fascinant, fidèle à l'héritage de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA et tourné vers l'avenir afin de refléter l’objectif commun de la FIFA et du pays hôte : mettre en lumière les joueurs en devenir, qui sont au cœur de l'événement. Les couleurs chaudes et superposées rayonnent vers l'extérieur, rappelant le caractère inclusif et dynamique du football ainsi que sa portée mondiale, tout en illustrant la volonté de faire découvrir et progresser de jeunes talents. L’emblème capte ainsi l'énergie et l'ambition des protagonistes de la compétition dans une double intention : célébrer le parcours des joueurs, de la base à la scène mondiale, et motiver les supporters à venir encourager les stars de demain.

« La Coupe du Monde U-17 de la FIFA s'est révélée être un tremplin important pour les jeunes footballeurs les plus prometteurs de la planète, qui ont su allier une technique et une détermination hors du commun », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA. « Le nouvel emblème officiel de la compétition rend hommage à l'esprit d'équipe, l'audace, la puissance et l'optimisme de la jeunesse, qui seront à l’honneur en novembre 2025. Le Qatar a l’habitude d’organiser des événements de la FIFA. Il peut en outre compter sur des infrastructures extraordinaires et son sens de l’hospitalité – autant d’éléments qui font de ce pays l’hôte idéal pour cette compétition historique. » Les noms des 48 équipes participantes à la première édition de l’épreuve dans ce nouveau format sont d’ores et déjà connus. Nul doute que parmi elles, certaines compteront dans leurs rangs le prochain Luis Figo, Francesco Totti, Ronaldinho, Xavi, Andres Iniesta, Neymar ou Phil Foden, autant de joueurs passés par la Coupe du Monde U-17 avant de devenir de véritables légendes. L’Allemagne aborde la compétition avec l’ambition de conserver le titre acquis en 2023 aux dépens de la France en Indonésie, au terme d'une finale haletante conclue aux tirs au but. « Nous sommes ravis de présenter le nouvel emblème de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, une compétition qui va rythmer le calendrier du football qatarien pendant cinq années consécutives », s’est réjoui S.E. le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministre des Sports et de la Jeunesse du Qatar et également président du Comité Organisateur Local. « Depuis le début de cette décennie, le Qatar a organisé des événements footballistiques de classe mondiale aux niveaux régional, continental et planétaire. C’est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés vers les compétitions de jeunes, une décision qui s’inscrit dans la continuité des investissements à long terme que nous avons effectués dans le développement des jeunes sportifs. » « Nous sommes impatients d’accueillir les sélections U-17 venues du monde entier pour participer à cette première édition de la compétition à 48 équipes. Nous espérons que les infrastructures et installations de pointe que nous mettrons à leur disposition offriront aux joueurs un aperçu de ce qui pourrait les attendre s'ils devaient poursuivre leur carrière au plus haut niveau. » De plus amples informations sur les préparatifs pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ seront communiquées par la FIFA, notamment concernant le tirage au sort de l’épreuve, prévu à Doha le 25 mai 2025 avec une diffusion en directe et en streaming sur FIFA+. Les personnes souhaitant recevoir des informations sur la billetterie peuvent s’inscrire en cliquant ici.