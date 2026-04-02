Quand les FIFA Series et FIFA Forward boostent les Îles Vierges américaines

Les FIFA Series ouvrent de nouveaux horizons outre-Atlantique

La compétition a apporté un nouvel élan et favorisé le lien social

FIFA Forward aide les Îles Vierges américaines à développer le football

Les Îles Vierges américaines ont récemment occupé le devant de la scène à l'occasion des FIFA Series, une initiative permettant aux équipes participantes de se mesurer à des adversaires issus de différentes confédérations, et de glaner ainsi de l'expérience.

L’idée qu’un territoire nord-américain accueille les FIFA Series a été proposée directement au pPrésident de la FIFA, Gianni Infantino, par la direction de la Fédération de football des Îles Vierges américaines (USVISF) lors d’une réunion à Miami, en Floride, en juin 2025.

« L’idée de FIFA Series organisées en Amérique du Nord m’est venue lors du Sommet de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en juin 2025, lorsque, avec notre président, Yohannes Worede, nous avons eu l’opportunité de rencontrer le Président Infantino, » explique le secrétaire général de l’USVISF, Firas Idheileh. « Pour notre pays, il s’agit d’une véritable chance. C’est la première fois que nous participons à un tournoi FIFA en dehors des phases de qualification. C’est donc très spécial pour nous. »

La FIFA au soutien des Samoa américaines et des Îles Vierges américaines 02:44

Mettant aux prises quatre sélections, le tournoi s’est déroulé à Porto Rico et, outre les deux représentants de la Concacaf (les Îles Vierges américaines et le pays hôte), a réuni Guam (AFC), ainsi que les Samoa américaines (OFC).

« C’est très spécial pour moi de voir une idée, une simple suggestion que j’avais eue, se concrétiser et de constater que des personnes venues des quatre coins du monde se retrouvent autour de ce magnifique jeu qu’est le football, ou plutôt 'soccer' comme l'on dit chez nous », confie Idheileh.

Les Îles Vierges américaines ont battu les Samoa américaines 5-2 avant de s’incliner 2-0 face à Porto Rico en finale.

« Bien que Porto Rico soit notre voisin, nous ne les avions en réalité jamais affrontés dans la catégorie des séniors masculins. Nous les avions rencontrés seulement en junior. C’était donc un moment particulier, non seulement pour les Îles Vierges américaines, mais aussi pour l’ensemble de la CFU (Union de football des Caraïbes) et de la région Concacaf », poursuit le secrétaire général de la Fédération de football des Îles Vierges américaines. Pour le sélctionneur des Îles Vierges américaines, Terrence Jones, les FIFA Series ont représenté une occasion de se mesurer à des adversaires peu connus venant d’autres régions et de renforcer un programme national confronté à des problèmes logistiques et financiers, similaires à ceux rencontrés par de nombreuses nations insulaires des Caraïbes. De nombreux jeunes joueurs des Îles Vierges américaines se rendent aux États-Unis pour leurs études supérieures. Les stages et les matches de l’équipe nécessitent donc un budget de transport important pour réunir l’ensemble du groupe.

« Les FIFA Series nous ont permis de nous mesurer à des équipes venues d’autres parties du monde, ce qui est formidable. Le soutien financier nous a permis de voyager, de mettre en place des programmes et de développer le programme de formation consacré aux jeunes, en faisant circuler les joueurs d’un site à l’autre. Cela nous aide donc beaucoup », affirme-t-il.

L’apport de la FIFA ne se limite pas à cette compétition : il s’est également porté sur la rénovation des infrastructures, dont le Centre technique national de Saint-Croix.

L'ailier des Dashing Eagles Jannick Liburd souligne l’importance de cet accompagnement. « Les fonds de la FIFA ont été absolument essentiels au développement du football aux Îles Vierges américaines », a-t-il déclaré.

« L’aménagement dBethlehem Soccer Complex à Saint-Croix, a notamment été très bénéfique pour nous. Ce type de terrain synthétique est très rare dans des endroits comme les Îles Vierges américaines. » Des projets sont également en cours pour la création d’un second terrain à Saint-Thomas.

L'aide financière a également permis à l’USVISF de développer et d’améliorer les compétitions nationales pour les équipes masculines, féminines et juniors.

Quant aux FIFA Series, Idheileh affirme que l’événement avait eu un impact culturel et social pour les quatre nations participantes.

« Le football et les FIFA Series unissent le monde », lance-t-il. « Notre sport n'est vraiment pas comme les autres. Les FIFA Series organisées en Amérique du Nord en sont le meilleur exemple. On y retrouve des individus, des peuples et des pays venus des quatre coins du globe, réunis autour de ce magnifique sport qu’est le football.»