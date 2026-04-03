Porto Rico, un triomphe aux FIFA Series et un partenariat fructueux avec la FIFA

Porto Rico a accueilli pour la première fois un événement de la FIFA et s’est imposé dans un groupe comprenant les Samoa américaines, Guam et les Îles Vierges américaines

Sous la présidence d’Iván Rivera, la Fédération portoricaine de football (FPF) a utilisé les financements FIFA Forward et du Programme de relance de la FIFA pour développer le football sur l’île

Les FIFA Series™ représentent l’un des récents succès portoricains, aux côtés de la qualification pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026™

Ce fut une semaine sans précédent et triomphale pour le football portoricain – au point qu’il faudra peut-être agrandir la vitrine à trophées du nouveau siège de la Fédération portoricaine de football (FPF), situé au cœur de San Juan.

Le 22 mars au Costa Rica, l’équipe nationale féminine U-17 de Porto Rico a décroché sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026™, qui se tiendra au Maroc en octobre et novembre. Il s’agira de la première participation de Porto Rico à une phase finale d’un championnat du monde de la FIFA depuis son affiliation à l’instance en 1960.

Porto Rico a de nouveau marqué l’histoire seulement trois jours plus tard, cette fois à domicile à Bayamón, où les FIFA Series 2026™ ont débuté au stade Juan Ramón Loubriel. Les hôtes y ont affronté les équipes nationales masculines des Samoa américaines, de Guam et des Îles Vierges américaines lors de rencontres internationales de haut niveau, offrant à chaque participant l’occasion rare de se mesurer à des adversaires peu familiers sous les projecteurs de la FIFA. Après une victoire 4-0 contre Guam lors du premier match, El Huracán Azul a enthousiasmé le public local avec un succès 2-0 contre les Îles Vierges américaines en finale, le 28 mars.

Le trophée doré et argenté des FIFA Series™, la plaque remise à la FPF en tant qu’organisateur, ainsi que l’assiette commémorative soulevée par les U-17 féminines au Costa Rica trouveront probablement une place de choix dans le nouveau siège de la FPF, une infrastructure moderne inaugurée en 2025 grâce à plus de 1,3 million de dollars issus du programme FIFA Forward. Ensemble, ils symbolisent un mois de mars mémorable, mais aussi ce qui peut être accompli lorsqu’une association ambitieuse collabore étroitement avec la FIFA pour développer le football.

« C’est une grande fierté d’accueillir les FIFA Series, car c’est le premier événement de la FIFA organisé à Porto Rico. C’est une expérience formidable pour tous ceux qui travaillent à sa planification et à son organisation, car un événement mondial se situe à une autre échelle qu’un événement régional », a déclaré le président de la FPF, Iván Rivera. « Chaque programme de la FIFA nous a permis de franchir de nouvelles étapes dans le développement du football sur l’île. »

Rivera et la FPF ont pleinement adopté l’éventail impressionnant d’initiatives et le soutien global offerts par la FIFA à ses membres, et cette coopération porte ses fruits. Les progrès sont visibles tant au niveau administratif et des équipes nationales – comme l’ont montré les FIFA Series – qu’au niveau du football de base.

Guam et Porto Rico bénéficient des initiatives de la FIFA 03:03

En 2019, Porto Rico est devenu le premier pays à adhérer au programme Football for Schools (F4S) de la FIFA, qui intègre des activités, des leçons et des exercices liés au football dans les programmes scolaires. En août 2023, Porto Rico est également devenu le premier membre de la FIFA à organiser un deuxième atelier et séminaire de formation F4S. Selon Rivera, le programme est désormais en place dans près de 800 écoles. Grâce au programme FIFA Forward, la FPF a également obtenu les fonds nécessaires pour acquérir un terrain de 38 000 m² à Coamo, destiné à accueillir le futur centre d’entraînement des équipes nationales.

« Ce projet sera essentiellement un hôtel pour les équipes nationales, jeunes et seniors, avec au moins deux terrains sur place. Je pense qu’il fixera les standards que nous souhaitons pour le sport, pas seulement pour le football, et qu’il servira de modèle au niveau national », a expliqué Rivera. « Le programme FIFA Forward prévoit aussi un financement des coûts opérationnels, ce qui nous a permis de contribuer significativement à la préparation des équipes nationales. »

Tout en préparant l’avenir, la FPF a également travaillé avec la FIFA pour stabiliser la situation actuelle. En septembre 2022, l’ouragan Fiona a dévasté l’île et gravement endommagé ses infrastructures footballistiques. Grâce au soutien du Programme Recovery de la Fondation FIFA, la FPF a pu reconstruire et réparer un centre d’entraînement essentiel à Añasco ainsi que l’Estadio Centroamericano de Mayagüez, en plus de plusieurs autres installations dans le sud et autour de San Juan.

« C’est une aide précieuse à un moment crucial pour le pays », a déclaré Rivera. « Cela a eu un impact global sur le développement du football à Porto Rico, que ce soit via le programme de relance ou d’autres initiatives comme Football for Schools, en créant un standard sportif à travers tout le pays et en renforçant la collaboration entre la FPF, la FIFA et la communauté.

« Il y a tout. Grâce à Dieu, la FIFA dispose d’un programme pour chaque domaine, et nous en avons tiré le meilleur parti pour répondre à nos besoins et élaborer un plan adapté. »

Le capitaine et attaquant de l’équipe nationale, Leandro Antonetti, a déclaré : « Je pense que ces financements de la FIFA sont très importants pour Porto Rico, car le football n’était historiquement pas un sport très pratiqué ici. Mais la FPF a beaucoup progressé ces dernières années, et cet apport financier est essentiel pour notre fédération et notre pays, à condition qu’il soit bien utilisé. Et je pense que c’est le cas. »

Le football a bien évolué depuis les débuts d’Antonetti, qui évolue aujourd’hui au sein du club portugais Estrela Amadora. L’intérêt pour ce sport sur l’île est désormais suffisamment important pour avoir attiré Lionel Messi et l’Inter Miami CF, qui ont disputé un match amical à guichets fermés en février contre l’Independiente del Valle de l’Équateur à Bayamón. La Liga Puerto Rico Pro masculine a été lancée en 2018. Le football féminin a également connu des progrès notables. L’équipe nationale senior, actuellement classée 80e au Classement mondial féminin FIFA Coca-Cola, figure dans le top 100 depuis deux ans. Elle s’est qualifiée pour la Gold Cup féminine de la Concacaf 2024 et a signé une victoire historique contre le Panama en phase de groupes. Sans oublier les jeunes U-17 qui porteront les couleurs de la Monoestrellada sur la scène mondiale au Maroc cette année.

Le succès des FIFA Series 2026, tant sur le terrain qu’en dehors, a offert l’occasion de revenir sur ce parcours et de le célébrer à domicile.

« Le fait que les FIFA Series se déroulent à Porto Rico est une étape très importante pour notre équipe nationale, notre fédération et le football dans notre pays, car cela place Porto Rico sous les projecteurs de la FIFA, qui représente selon moi la scène internationale par excellence. Nous sommes très fiers que les gens puissent venir assister aux matchs et qu’il y ait un tel engouement pour le football ici », a conclu Antonetti.