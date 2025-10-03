Des nouveaux bureaux à Porto Rico grâce à FIFA Forward

La Fédération portoricaine de Football (FPF) fait un grand pas en avant dans la promotion du football

Les nouveaux bureaux symbolisent la croissance et, surtout, l’indépendance du football portoricain

La Fédération Portoricaine de Football (FPF) a fait un nouveau pas en avant dans la promotion du football avec l’inauguration de nouveaux bureaux administratifs financés par le programme FIFA Forward. Pour l’occasion, le président de la FPF, Iván Rivera, était entouré de José Rodriguez et Sergio Palacios, du bureau panaméen de la FIFA, ainsi que de Mario Monterrosa, représentant de la CONCACAF.

Avec une enveloppe totale de 1 357 000 $ dédiée à l’acquisition et au développement des bureaux, issue en intégralité des fonds Forward 2.0 et 3.0, la FPF pourra aider au développement du football de manière plus efficace, ce qui profitera à tout l’archipel.

« Les nouveaux bureaux de San Juan marquent une étape historique pour le football portoricain. Il ne s’agit pas d’un simple espace de travail, mais d’un investissement dans la stabilité, l’efficacité et la bonne gouvernance, qui va aider la FPF à atteindre son objectif stratégique et sa vision », a déclaré Jair Bertoni, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour les Amériques.

« À long terme, ce siège permanent permettra à la FPF de réduire les coûts, d’améliorer le professionnalisme de son administration et de consacrer davantage de ressources à la croissance et au développement durables du football portoricain », a-t-il poursuivi.

« Ces nouveaux bureaux de la FPF sont les fruits de nombreux mois de travail. Près de 15 projets ont été présentés à la FIFA, puis nous avons établi un plan d’implantation avec les finalistes. Cette centralisation va désormais nous permettre d’aménager et d’adapter les besoins de nos équipes », a souligné Iván Rivera, président de la FPF.

« En amont, nous avions évidemment reçu la visite de la FIFA afin qu’elle découvre les lieux et que nous puissions avancer ensemble dans la réalisation de ce projet porteur de nombreuses opportunités », a-t-il ajouté.

Ce nouveau centre administratif symbolise la croissance et le renforcement de la FPF et de tout le football portoricain, et reflète la grande volonté collective de voir ce « rêve » devenir réalité.

Par ailleurs, la santé financière de la fédération se verra considérablement améliorée grâce à ces nouveaux bureaux. En effet, les importantes dépenses de la FPF autrefois consacrées à la location, au stockage, au stationnement et à d’autres services de ce type, pourront désormais être réorientées vers des actions destinées au développement du football local.

« C’est une avancée historique, sans précédent à Porto Rico. Il nous aura fallu attendre 85 ans d’existence pour enfin disposer de notre propre maison, mais cela en valait la peine. Cette croissance en matière d’infrastructures nous renforce sur le plan institutionnel et nous oblige à travailler avec la même transparence et la même responsabilité », a déclaré le président Rivera, soulignant qu’outre le personnel administratif et sportif de la FPF, les associations locales et régionales de Porto Rico profiteront également de ces nouvelles infrastructures.

Le rôle de la FIFA, via le programme FIFA Forward, a été essentiel dans la réalisation de ce projet. Outre sa contribution à l’acquisition des bureaux, une partie de l’enveloppe était consacrée à l’aménagement intérieur et au balisage, ainsi qu’à l’achat de divers équipements et fournitures de bureau, tout cela dans le but d’améliorer les conditions actuelles des installations.

« La FIFA a toujours cru en notre projet, et cela a été la clé. Toutes les fédérations aspirent à disposer de leurs propres infrastructures. Nous n’avons jamais abandonné cette idée, et nous avons eu raison », a conclu le président Rivera.

La FPF avait déjà pu compter sur l’aide de la FIFA en 2024, via les fonds du programme Recovery de la Fondation FIFA, après le passage de l’ouragan Fiona. En septembre 2022, l’ouragan avait ravagé l’île et détruit son écosystème footballistique, notamment le Centre de développement technique de l’Ouest, situé à Añasco, qui a depuis pu être reconstruit grâce au financement du Programme FIFA Forward.