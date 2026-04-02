Les FIFA Series™ donnent de l'élan aux Samoa américaines

Première sortie internationale hors d’Océanie pour les Samoa américaines

À Porto Rico, l’équipe a dû relever de nouveaux défis

Le soutien du Programme FIFA Forward contribue au développement du football dans le pays.

L’équipe des Samoa américaines n’avait jamais joué en dehors de l’Océanie depuis la création de sa fédération il y a 42 ans. Si leurs deux matches des FIFA Series™, disputés à Porto Rico, se sont soldés par des défaites, ces rencontres ont été des succès en termes d'expérience glanée.

C'est l'un des buts des FIFA Series : offrir aux pays la possibilité d’affronter des équipes situées en dehors de leur confédération lors de mini-tournois, leur permettant ainsi de bénéficier d’une plus grande exposition internationale et d’apprendre de styles de jeu différents.

Les Samoa américaines ont affronté Guam et les Îles Vierges américaines lors de ce rendez-vous. Diego Gómez, leur sélectionneur, a souligné les bénéfices de ce type de rencontres.

La FIFA au soutien des Samoa américaines et des Îles Vierges américaines 02:44

« Pour nous, cela représente une opportunité très importante de progresser, d’accumuler de l’expérience — pour les joueurs comme pour le staff, de mieux connaître notre groupe et de pouvoir nous entraîner plus longtemps avec eux », explique-t-il. « Nous avons passé 10 jours à Orlando à préparer ce tournoi, puis nous avons pris la direction de Porto Rico pour huit jours pour préparer ces FIFA Series. » « Pouvoir venir ici, jouer contre les Îles Vierges, représentantes de la Concacaf, et affronter Guam, sélection asiatique, tout cela est très nouveau pour nous. C'est l'occasion de rencontrer des équipes avec une culture footballistique différente. Mais plus qu'une opportunité, cela représentait un véritable de défi pour nous », ajoute l’Espagnol.

Le capitaine de l’équipe, Ali'i Mitchell, qui a marqué deux fois lors de la défaite 5-2 contre les Îles Vierges américaines, partage l’avis de son coach. « Ces matches sont extrêmement importants pour les Samoa américaines. Ils nous permettent de jouer contre des joueurs de haut niveau dans un autre cadre que celui de l’OFC (Confédération océanienne de football). Et, venant d’une petite nation insulaire, nous avons peu d’occasion de disputer de telles rencontres. Cela est essentiel pour le développement du football aux Samoa américaines », souligne-t-il.

Pour Mitchell, au‑delà de l'aspect compétitif, ces matches ont également été l’occasion de mettre en valeur la culture sportive du pays.

« Le football aux Samoa américaines est bien plus qu’un simple jeu. Il incarne la fierté et l’unité. Il rassemble vraiment les gens, que ce soit pour soutenir les matchs du championnat local ou encourager les équipes nationales. Ces FIFA Series sont l'occasion de représenter notre culture sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Le Programme FIFA Forward joue par ailleurs, un rôle fondamental dans le développement du football aux Samoa américaines.